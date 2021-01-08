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社會 社會焦點 保障人權

外國妹深夜獨自洗衣服...下秒背後傳來聲響！她回頭一看崩潰尖叫

▲張姓男子前年在桃園市某飯店擔任廚師，藉故邀約女實習生回家，卻強押上床強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲朱男對外國女子裸露下體。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixbay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名朱姓男子日前在某間洗衣店內，遇到一名外國籍女子獨自在店內，竟故意走進店內將內褲脫下，並將其生殖器裸露在外，誇張的行徑讓外國女子當場嚇壞，趕忙報警處理。對此，苗栗地院審理後，依法判朱男拘役20日，得意科罰金。

判決指出，朱男日前與某日凌晨1時許，開車經過一間自助洗衣店，而他看見店內僅有一名外國女子在內後，竟意圖供人觀覽，走進店內將內褲脫下，並將生殖器裸露出來，甚至還刻意走到女子身後，從後方叫喚對方，而女子回頭後，就看見刻意將生殖器裸露的朱男，當場尖叫嚇壞。

對此，朱男辯稱，自己之所以會在店內褪下內褲、裸露生殖器，是想去裡面上廁所，但因為店內沒有廁所，所以他就在店內滑手機，並將褪下的內褲送洗，而他甚至還聲稱，之所以會走到對方身後，是為了檢察有沒有東西遺忘。直到最後，朱男才坦承自己犯行。

法官認為，朱男公然裸露其生殖器以供人觀覽之行為，已經引起普通一般人羞恥或厭惡感，而侵害性道德感情，有礙社會風化，在考量其目的、手段、猥褻之場合、持續時間等後，依意圖供人觀覽，公然猥褻行為，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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