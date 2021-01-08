上網買車載國中妹夜遊！高雄16歲少年拒檢狂衝　警連轟12槍畫面曝

▲警方連開12槍制止。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

一名未成年的趙姓少年日前上網買車，並載著小女友上街兜風，於一心二路與三多路口附近遭到警方攔查，而他見狀後竟然加速衝撞警方後逃逸，逼得警方僅能對著輪胎連開12槍制止。另外，趙男被捕後，不僅因涉妨害公務、公共危險罪，被移往少年及家事法庭，還一連被開了9張罰單，罰金恐達3萬5800元。

這起事件發生在6日晚間11時許，事發當時警方於一心二路與三多三路口執行勤務時，發現一部黑色轎車形跡可疑，因此向前攔查，示意該車靠邊檢查證件。未料，對方見狀之後竟然拒檢逃逸，並一路闖越6個路口紅燈。警方一路跟隨其至苓雅區中華四路與青年路口，而該車因遭停等紅燈之前後車輛阻擋受阻，員警見機立即上前攔查。

不過，趙男見狀後，竟然正面衝撞向警方，所幸員警及時閃避，並未造成傷害，但因為趙男的舉動已經造成危害，因此警方對其左前輪連開9槍、又對其左後輪連開3槍，企圖制止其逃逸，但該車仍加速沿新興區方向逃逸。對此，警方事後調閱監視器在附近海邊路某停車場找到該部棄置車輛，並循線查獲一對涉案之男女，經漏夜追查已將該二人帶案偵辦。

另外，警方調查後也發現，趙男為16歲的中輟生，乘客楊女為15歲國中生。全案駕駛闖越6個路口紅燈部分，警方除了依法告發6張闖紅燈、拒檢罰單之外，另依涉嫌刑法公共危險罪及妨害公務罪移送偵辦，另擴大追查是否涉及其他刑案。