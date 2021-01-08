冰封陽明山！極地寒流「雲街」現身　午起轉乾明更冷

▲今(8日)晨5時紅外線雲圖顯示，各地雲量多，中層雲遮蔽了海上的雲街(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，迎風面回波較明顯，中部亦有零星回波通過，東側回波仍有雲街結構(中圖)。5時累積雨量圖顯示，北部、東北部明顯降雨，中部山區及東部較零星(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



記者葉國吏／綜合報導

冰封北台灣！入冬以來最強寒流發威，太平山、大屯山等山區已經陸續降雪，想要追雪的民眾要把握時間，今天下午起轉乾冷，明天清晨會因為「輻射冷卻」作用加成，清晨最低溫最比今天的4.7度還低。

今(8)日至明(9)日寒流影響，各地天氣非常寒冷，中央氣象局除了屏東縣以外，全台20縣市都發佈低溫特報，提醒局部地區易有10度以下氣溫發生；尤其今(8)日局部地區有6度以下或持續10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。另外，受到東北風影響，今(8)日基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▲全台20縣市低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺南市、高雄市、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨截至5時北台灣平地最低氣溫為新北五股區的4.7度，尚未低於跨年石門區的4.2度，但台北氣象局的7.3度則創入冬以來的最低紀錄(跨年7.6度)。

「強寒流」影響，今日上午北部、東北部有局部雨，中部山區及東部則有零星短暫雨；下午起至明(9)日乾空氣南下、天氣漸好轉，大台北轉多雲時晴，新竹以南轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。今下午起降雪機率降低，部分山區仍有積雪，喜好賞雪民眾，可以把握。

▲北北基宜大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

明(9)日清晨因「輻射冷卻」作用加成，除北台灣以外，其他地區低溫將比今晨降得更低；嘉義以北局部平地，最低氣溫仍可降至5、6度；高雄以北及東半部，平地最低氣溫仍在10度以下，要注意保暖、防寒害。

下週(10)日「寒流」略減弱，西半部晴時多雲，東半部偶局部短暫雨；清晨部分平地最低氣溫仍在8度左右，白天氣溫回升。下週一、二 (11、12日)雖有冷空氣加入，但不足以抵銷低溫回升的趨勢；下週一水氣增多，白天氣溫降，天氣濕冷，2000米以上高山又有降雪機率；下週二濕轉乾；兩天清晨平地最低氣溫略回升至10度左右。

下週三、四(13、14日)日)大陸高壓影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱、天氣舒適、夜間地表散熱快，部分平地清晨低溫仍將降至10度以下，再視之為寒流並不恰當；但要特別注意，日夜溫差超過10幾度以上的劇烈變化。

▼全台溫度幾乎都在10度以下。（圖／翻攝中央氣象局）