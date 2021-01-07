　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園一期稻作停灌區受理補償　農水署桃管處各站申報熱絡

▲農水署桃管處各工作站，開始受理桃園一期稻作停灌區補償申報。(圖／記者楊淑媛攝)　

▲農水署桃管處各工作站，開始受理桃園一期稻作停灌區補償申報。(圖／記者楊淑媛攝)　

記者楊淑媛／桃園報導

農田水利署桃園管理處各工作站，7日起受理桃園一期稻作停灌區農田補償申請，農友申報熱絡；補償措施分為兩種態樣，一為不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；二為不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃可補償8.2萬元；農民可自行選擇申報其中一種態樣。

農業局長郭承泉表示，農委會已於1月5日宣布桃園除第三灌區楊梅區、新屋區採部份停灌，仍有部份桃園管理處所屬灌區持續供灌；桃園市其餘地區桃園第一、二灌區，包含桃園、觀音、大園等，以及石門灌區全區共約2.8萬公頃則全面實施停灌，停灌休耕補償標準比照竹、苗、台中、嘉南地區。

停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元，如不種稻作，辦理翻耕、種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元，市府也會協助農民進行補償申請作業，以確保農友權益。

停灌區內農民可於受理申報期間（1月7日起至1月26日止，假日無休），攜帶並填寫︰1.身分證或戶口名簿，2.印章或簽名，3.農會或金融機構存摺影本，4.切結書等相關文件至各管理處工作站申辦。

・「呂洗髮精」激殺每瓶190元！Dcard狂推坑　花小錢養頭皮、解救受損髮

ET快訊
快訊／台中男童遭校園霸凌！　校方火速回應了
一天接客12次！　她曬薪資單「日薪破14萬」
快訊／屏東輕航機失聯！　機上2人身亡
台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救：我不會保護孫子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園一期稻作停灌區受理補償　農水署桃管處各站申報熱絡

寒流來襲！高山道路易降雪結冰　北橫公路47K下巴陵至66K明池封路

桃園平鎮至大溪松樹腳拔除70座電塔桿　橫跨2區18里6.57公里

月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

台南市消防局開出10起非法燃燒雜草舉發單　民眾勿心存僥倖！

感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

冬季禽流感好發期　如遇疑似情況未通報特約獸醫師也會遭罰款

建華國中「職探中心」揭牌　林智堅帶領學生探索高科技職涯

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

桃園一期稻作停灌區受理補償　農水署桃管處各站申報熱絡

寒流來襲！高山道路易降雪結冰　北橫公路47K下巴陵至66K明池封路

桃園平鎮至大溪松樹腳拔除70座電塔桿　橫跨2區18里6.57公里

月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

台南市消防局開出10起非法燃燒雜草舉發單　民眾勿心存僥倖！

感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

冬季禽流感好發期　如遇疑似情況未通報特約獸醫師也會遭罰款

建華國中「職探中心」揭牌　林智堅帶領學生探索高科技職涯

吳宗憲曝光Sandy素顏照「沒想到這麼漂亮」！　網驚呼：女版憲哥

桃園一期稻作停灌區受理補償　農水署桃管處各站申報熱絡

大立光Q4毛利率64.43%七季新低　全年每股賺210.7元

睽違10年再登《紅白》　林俊傑除夕夜壓軸「開唱」

日立慈善盃週五開打　為選手搭建舞台

快訊／台中男童遭校園霸凌！網友灌爆留言　校方火速回應了

等1年泰劇《千星傳說》定檔！男男壁咚曖昧「我的責任就是照顧好你」

ATM快速提款！他手抖一按「多領9萬塊」　網笑翻：我會餘額不足

郭建宏控「黑箱作業」　華視總經理認瑕疵：廢標重懲

暴民川粉超恐怖！台裔眾議員「躲密室5小時」　偷發推文道別家人

地方熱門新聞

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

170公斤外送員　心肺衰竭不治

北市動保處罰7.5萬　陽管處不服回應

用路人注意！屏東市建置6熱點違停自動取締系統

新北貢寮在地產鮮嫩九孔鮑魚

獨／雲林「三寶號」救護車取名原因曝

寒冬溫馨送暖　石門幼兒送愛獨老

鹿谷農會遭爆拿人民幣發加班費！

捐贈全額薪水及選舉補助款陳昆和回饋地方

桃園新住民事務科成立　鐘景琨出席

桃園牛年春聯開放索取！創意紙雕＋書法家墨寶

林政賢爭取　桃園新住民事務科成立

警界新星夜間緊急出勤挽救吞藥女子送醫

更多熱門

關鍵字：

桃園一期稻作停灌區受理補償申報農田水利署桃園管理處　

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面