桃園一期稻作停灌區受理補償　農水署桃管處各站申報熱絡

▲農水署桃管處各工作站，開始受理桃園一期稻作停灌區補償申報。(圖／記者楊淑媛攝)



記者楊淑媛／桃園報導

農田水利署桃園管理處各工作站，7日起受理桃園一期稻作停灌區農田補償申請，農友申報熱絡；補償措施分為兩種態樣，一為不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；二為不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物，每公頃可補償8.2萬元；農民可自行選擇申報其中一種態樣。

農業局長郭承泉表示，農委會已於1月5日宣布桃園除第三灌區楊梅區、新屋區採部份停灌，仍有部份桃園管理處所屬灌區持續供灌；桃園市其餘地區桃園第一、二灌區，包含桃園、觀音、大園等，以及石門灌區全區共約2.8萬公頃則全面實施停灌，停灌休耕補償標準比照竹、苗、台中、嘉南地區。

停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元，如不種稻作，辦理翻耕、種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元，市府也會協助農民進行補償申請作業，以確保農友權益。

停灌區內農民可於受理申報期間（1月7日起至1月26日止，假日無休），攜帶並填寫︰1.身分證或戶口名簿，2.印章或簽名，3.農會或金融機構存摺影本，4.切結書等相關文件至各管理處工作站申辦。

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