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北市罰陽管處7.5萬　游錫堃：保護遊客卻害水牛吃不飽、太寒冷

▲▼第30隻水牛就地掩埋。（圖／耿葳提供）

▲陽明山擎天崗水牛發生大量暴斃事件。（圖／耿葳辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

陽明山擎天崗水牛近日發生大量暴斃情況，檢驗結果發現死因是營養不良。台北市動物處6日依陽管處有過失，裁處最高罰鍰7萬5000元。對此，立法院長游錫堃表示，陽管處是為了遊客安全，才會把牛群圈起來，結果造成水牛在圍網吃不飽及太寒冷。

游錫堃7日在臉書表示，陽管處被台北市動保處依違反《 動物保護法 》開罰 7.5 萬元，這應該是一個必然的結果，陽管處是為了照顧遊客與居民的安全，才會把牛群圈起來，以為這樣可以解決問題，結果是治絲益棻，他傷心水牛大量的死亡，但也同情陽管處公務員的處境。

游錫堃指出，水牛的死亡不在鐵絲網有刺，而在圍網裡面吃不飽及太寒冷，誠如台北市政府所言「雖然陽管處沒有故意讓水牛傷亡，但仍因不當的圍網行為，未考量牛隻生活空間而負有過失責任」，海拔 700多公尺的擎天崗，秋冬至少有5個月，青草停止生長，無法提供足夠的糧食給水牛食用，水牛花很大力氣吃草，吃到的很有限，入不敷出，營養不良就身體虛弱，身體虛弱就容易遇寒而亡。

游錫堃提出6項具體的意見，包括：一、水牛在台灣是屬於平地動物，怕熱又怕冷的習性與人類差不多；二、處理水牛問題，應順應水牛的習性，水牛怕冷的習性，不適合全年 365 天都關在海拔700多公尺的擎天崗上，春夏時可以讓牠們上山吃草，秋冬山上氣溫低，草木停止生長，一定要回到低海拔避寒。

三、擎天崗的草原，每年秋分（約 9/22）後至立春 2/4 前，約有５個月其草木是停止生長的，看起來綠油油的，但無法提供水牛足夠的糧食；四、水牛死亡時，經過解剖，其腹內雖有青草，但不代表它每餐都有吃飽；五、秉持民胞物與的精神，謝長廷表示，若主管機關需要，願意擔負起協調的工作，大家一起想辦法，找出一個比較好的方案，讓倖存的水牛群在不影響居民與遊客人身安全下，有一個良好的生活環境。

最後一項則是未來解決之道必須標本兼治。謝長廷指出，治標是主管機關應讓僅存的這兩頭水牛可吃飽、能避寒，平安度過今年的冬天；而治本則是請主管機關與學者專家及政府相關部門協調，找出一個能讓水牛快樂生活的良好方案。最後，游錫堃強調，陽明山上的水牛，唯有順應自然，尋找到水牛、遊客、居民、陽管處四贏的方案，才是長久之計。

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