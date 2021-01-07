地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

▲舊衣回收箱「吃人」？現場畫面超詭異。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

有網友近日出門時，看到一位婦人卡在舊衣回收箱內，只剩下半身露在外面。照片曝光後，引發網友熱議，但有人警告，萬一舊衣回收箱設有防盜裝置，很可能有生命疑慮，因為國外每到冬天都有不少受困箱內凍死或窒息的例子，不可不慎。

原PO在臉書社團「新．路上觀察學院」分享詭異的一幕，忍不住吐槽「那邊不是時光機入口啦！」照片中可見，一名婦人上身沒入舊衣回收箱內，疑似為了撿拾衣物，整個人不慎滑進去，呈現頭下腳上的驚悚姿勢，就像是被「吃掉」。

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貼文一出，短短10小時就累積超過1.1萬人按讚、220次分享，還有許多人紛紛笑說，「我有個大膽的想法」、「充氣娃娃不能捐啦」、「拍攝者不救」、「此處捐舊衣，禁止捐軀」、「舊姨回收」、「回收衣櫃殺人事件簿」、「這是某種片片的類型嗎」、「阿嬤被整組丟掉了！」

不過，有人擔心出現模仿，轉貼《ETtoday新聞雲》國際報導提醒，國外有很多街友想拿衣服來保暖，卻因為雙層蓋板的防盜設計，被卡在箱內動彈不得，進而窒息或凍死。

▲▼不少網友轉貼《ETtoday》報導，提醒不要模仿。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

2019年1月，加拿大多倫多一名35歲女子受困舊衣回收箱內，結果不幸失溫喪命，成為當時該地4年內第8起案例，讓輿論一度討論舊衣回收箱有無設計防盜措施的必要。

據悉，這些國外慈善機構擺放回收箱，主要是將衣物出售給二手商店，以換取營運資金，雙層蓋板的設計本意是避免不肖人士偷竊，沒想到卻意外成為街友的「死亡陷阱」。

▼照片一出，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院，下同）