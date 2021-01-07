　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

▲舊衣回收箱「吃人」？現場畫面超詭異。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

有網友近日出門時，看到一位婦人卡在舊衣回收箱內，只剩下半身露在外面。照片曝光後，引發網友熱議，但有人警告，萬一舊衣回收箱設有防盜裝置，很可能有生命疑慮，因為國外每到冬天都有不少受困箱內凍死或窒息的例子，不可不慎。

原PO在臉書社團「新．路上觀察學院」分享詭異的一幕，忍不住吐槽「那邊不是時光機入口啦！」照片中可見，一名婦人上身沒入舊衣回收箱內，疑似為了撿拾衣物，整個人不慎滑進去，呈現頭下腳上的驚悚姿勢，就像是被「吃掉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，短短10小時就累積超過1.1萬人按讚、220次分享，還有許多人紛紛笑說，「我有個大膽的想法」、「充氣娃娃不能捐啦」、「拍攝者不救」、「此處捐舊衣，禁止捐軀」、「舊姨回收」、「回收衣櫃殺人事件簿」、「這是某種片片的類型嗎」、「阿嬤被整組丟掉了！」

不過，有人擔心出現模仿，轉貼《ETtoday新聞雲》國際報導提醒，國外有很多街友想拿衣服來保暖，卻因為雙層蓋板的防盜設計，被卡在箱內動彈不得，進而窒息或凍死。

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

▲▼不少網友轉貼《ETtoday》報導，提醒不要模仿。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

2019年1月，加拿大多倫多一名35歲女子受困舊衣回收箱內，結果不幸失溫喪命，成為當時該地4年內第8起案例，讓輿論一度討論舊衣回收箱有無設計防盜措施的必要。

據悉，這些國外慈善機構擺放回收箱，主要是將衣物出售給二手商店，以換取營運資金，雙層蓋板的設計本意是避免不肖人士偷竊，沒想到卻意外成為街友的「死亡陷阱」。

▼照片一出，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院，下同）

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

▲▼地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死。（圖／翻攝自臉書／新．路上觀察學院）

ET快訊
小學生抽中「335萬特斯拉」爽翻　新北市府證實：是真的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

孕媽想去台大做健保超音波　施景中「拒絕」點關鍵：要對病人交代

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株　專家：證實社區有病毒

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感…直逼霸王級　竹苗體感-2°C

寒流明報到全台急凍48hrs！　「這3區」體感0°C↓...最低-2度

新北妹凌晨肚子餓叫炸雞！外送員3句回嗆「那麼遠，你自己來買」

本土疑雲！案719台商與同防疫旅館個案「病毒同株」 專家曝2種可能

台東大武出現不明飛行物！網驚「隱身器忘打開」　專家說話了

台中總站夜市3關鍵駁回營業申請　攤商「收入歸零」淪打工族

桃園防疫旅館大開放！因應返鄉潮擴充至2023房　外籍人士也可住

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

高雄男高中生「衝刺250m追校車」　1駕駛、2騎士幫忙他順利搭上去

驚悚影片曝！「家樂福推車」高速暴衝撞擊　他痛到趴倒櫃台

地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

孕媽想去台大做健保超音波　施景中「拒絕」點關鍵：要對病人交代

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株　專家：證實社區有病毒

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感…直逼霸王級　竹苗體感-2°C

寒流明報到全台急凍48hrs！　「這3區」體感0°C↓...最低-2度

新北妹凌晨肚子餓叫炸雞！外送員3句回嗆「那麼遠，你自己來買」

本土疑雲！案719台商與同防疫旅館個案「病毒同株」 專家曝2種可能

台東大武出現不明飛行物！網驚「隱身器忘打開」　專家說話了

台中總站夜市3關鍵駁回營業申請　攤商「收入歸零」淪打工族

桃園防疫旅館大開放！因應返鄉潮擴充至2023房　外籍人士也可住

工人失足緊抓大橋鋼筋掙扎！旁人沒幫拉…下一秒沒力大叫墜地亡

地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

解放軍山東部署「東風-26」反艦飛彈　反制美日「標三」防空飛彈

孕媽想去台大做健保超音波　施景中「拒絕」點關鍵：要對病人交代

北市動保處罰7.5萬　陽管處不服：現錯誤引用法令，態度前後不一

4個原因解析為什麼女人愛愛完仍要自己來

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株　專家：證實社區有病毒

大學生晚上逛超市…突然被人攔下　然後就接種了新冠疫苗

被Angelababy點名砲轟！黃曉明前女友「神隱1夜」網灌爆：炒作大師

「我若道歉我你爹」富王鴨肉162字真心話：台灣人愛出征像小粉紅

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

生活熱門新聞

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

新北妹肚子餓叫炸雞　外送員：你自己來買

寒流明報到！　「這3區」體感0°C↓

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

台東出現不明飛行物！網驚：隱身器忘打開

案719台商病毒比對結果出爐 專家曝2種可能

下波寒流越報越強「直逼霸王級」

高雄學生奔250m追校車！　1駕駛、2騎士接力幫忙終上車

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

高雄地瓜球攤遭負評　老闆回嗆「去吃1塊的」

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

比上波猛！寒流明殺到連續凍台48hrs

更多熱門

相關新聞

回收箱有貓叫聲　好心男開門傻眼

回收箱有貓叫聲　好心男開門傻眼

英國倫敦男子艾倫(Alan McElligott)近來把衣服放進回收箱時，突然聽到裡面傳出貓咪悲慘叫聲，擔心可能有貓受困在裡面，他立即打電話報警希望能救出小貓，眾人花了90分鐘好不容易把門撬開，眼前的景象卻讓他大傻眼。

街友悲歌　她在舊衣回收箱內喪命

街友悲歌　她在舊衣回收箱內喪命

衣物捐贈箱驚見雙腿外掛女屍

衣物捐贈箱驚見雙腿外掛女屍

腳卡舊衣回收箱口　半裸男倒立痛叫

腳卡舊衣回收箱口　半裸男倒立痛叫

兒幫回收舊大衣　爸嚇傻急報警！

兒幫回收舊大衣　爸嚇傻急報警！

關鍵字：

舊衣回收箱

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

榮宰「狂刪追蹤」IG拜了朴軫永

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面