桃園新住民事務科成立　鐘景琨：中央地方聯手協助新住民在桃深耕

▲移民署副署長鐘景琨(右二)期桃園新住民事務科成立，中央地方聯手協助新住民在桃深耕。(圖／移民署桃園站提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府6日於新住民文化會館、成立新住民事務科，移民署副署長鐘景琨應邀到場參加，與市長鄭文燦、社會局長鄭貴華及新住民朋友共同植栽，象徵中央與地方共同聯手，共同為新住民權益打拼，以達到1加1大於2的效果，協助新住民朋友，在臺灣桃園深耕。

▲桃園新住民事務科成立。(圖／市府提供)

鐘景琨表示，為了營造新住民更幸福更友善的生活環境，在新住民服務上移民署也是盡其所能，例如剛施行的外來人士統一證號，比照國民身分證編碼原則改版，除了使外國朋友可以更順利地進行網購、訂票或加入線上會員等日常生活事務外，更是宣告新住民也是台灣組成的一份子。

▲市長鄭文燦及新住民朋友共同植栽，象徵協助新住民朋友，在桃園深耕。(圖／市府提供)

另外，移民署今年會辦理的新住民各項活動，包括新住民發展基金申辦機制計畫、新住民子女海外培力計畫、新住民子女培育研習營、新住民及其子女築夢計畫、新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫及新住民多元文化人才

據指出，新住民事務科是社會局的第九個科，預算為3,100萬元，共20名員工，包含7名正式人力、約聘人員9人、臨時人員1人、假日計時人員2人、業務助理1人，其中有同仁本身也是新住民，將協助新住民文化會館假日館舍管理及相關行政業務；此外，新住民事務科也設有50位精熟越南、印尼、泰國、馬來西亞及緬甸等語系的通譯人員，提供新住民朋友母語諮詢服務，創造更友善的支持環境。

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