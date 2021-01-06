寒流明報到全台急凍48hrs！　「這3區」體感0°C↓...最低-2度

▲寒流明天南下。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

明天新一波寒流來襲，北台灣一早開始降溫，其餘地區也會越晚越冷。不過，氣象局預估，這波寒流最強時間為8、9日，屆時中部以北及東北部約6至8度的低溫，且8日晚間桃園、苗栗等區體感溫度僅零下1度；新竹尖石甚至下探-2度。

「報天氣-中央氣象局」臉書粉專指出，明天寒流南下，北部溫度一早開始下降，其餘地區下半天也明顯降溫，預計入夜後中部以北、東北部低溫下探6至8度，其他地區也只有10至12度，且沿海空曠地區及近山區的平地可能會有更低溫。

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不過，氣象局預估這波寒流最強時段為8日一整天到9日清晨，氣象預報員葉致均指出，北台灣低溫10度以下時間將長達48小時，比跨年寒流還要久，而且風速強、水氣偏多，因此感受上會更加濕冷。氣象局預計寒流10日開始減弱，白天氣溫稍微回升，但11日隨著強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫再次轉冷。

▲各區體感溫度飆破零下。（圖／中央氣象局）



至於降雨方面，氣象局指出，8日上半天水氣偏多，北台灣有局部大雨的機率，北部、東半部、中南部山區也會有局部短暫雨，其他地區則多雲；北部1,000公尺以上的山區，以及中南部3,000公尺以上的高山有降雪的機率。

在體感溫度方面，據氣象局預報資料顯示，新北市石門區7日晚跨8日清晨僅-1度；桃園、苗栗等區也是下探零下1度；新竹尖石8日晚間至9日清晨甚至飆至零下2度。

▲寒流明天南下。（圖／記者屠惠剛攝）



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