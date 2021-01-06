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高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動　唐氏症青年參訪高鐵探索館

▲高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動。

▲台灣高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動，邀唐氏症青年參訪高鐵探索館。(圖／台灣高鐵提供)

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵2021「高速傳愛 助學計畫」正式啟動，高鐵公司6日邀請「唐氏症基金會」30多名唐氏症青年參訪位於桃園青埔的「台灣高鐵探索館」，同時於高鐵運務大樓舉辦溫馨義賣，近300多名同仁熱絡到場購買展售商品，以示關心遲緩兒早期療育，讓需要幫助的孩子們，都能獲得專業的關懷與照顧。▲高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動。

▲唐氏症青年於高鐵運務大樓溫馨義賣，高鐵同仁熱絡到場購買。（圖／記者楊淑媛攝）

高鐵桃園站指出，2021台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」即日起至3月2日止，開放旅客及社會大眾捐款，高鐵公司呼籲大家一起發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。

旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」一個，高鐵公司期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。▲高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動。

▲高鐵2021「高速傳愛助學計畫」啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

6日在台灣高鐵位於桃園青埔運務大樓的義賣活動上，唐氏症青年們設置了「愛不囉嗦」小攤位，化身為銷售員，賣力銷售手工香皂禮盒、及健康好吃的手工餅乾等商品；高鐵同仁也發揮愛心踴躍認購，當天全數所得悉由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。義賣結束後，唐氏症青年們也應邀參觀台灣高鐵探索館，在高鐵人員帶領介紹下，見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物。

台灣高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，11年來累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

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