彰化男「1人擂台戰」酒瓶砸頭...刀對心臟　警急出大絕「噴效」

▲醉夫想自殘被警方用辣椒水制伏送醫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化1名失業人夫，心情鬱悶經常窩在家中喝酒，日前還一度喝醉酒與妻子發生口角，到廚房拿出菜刀毀損家中物品後，持酒瓶敲擊自己頭部；拿水果刀對準心臟作勢自殘，溪湖警分局埔東派出所長葉忠木據報後，隨即派遣多名員警前往，用「辣椒水」將這名人夫制伏送醫，成功的化解一場憾事發生。

這起事件發生在4日上午，埔東派出所員警劉志軒、陳冠甫擔服巡邏勤務，接獲民眾據報到場發現，該住家內一片狼藉，人夫已經喝得爛醉，口中不斷對妻子咆哮，先持菜刀毀損家中物品，接著拿起酒瓶敲擊自己頭部致受傷流血；接著就拿起桌上的水果刀對準心臟準備自殘。

▲醉夫想自殘被警方用辣椒水制伏送醫。（圖／民眾提供）

人夫看到員警到場，先是錯愕接著又開始情緒高漲，不斷的自言自語怒喊，員警立即請求警力支援並通知救護車到場戒護，經多次告誡人夫放下刀械，為防止情緒失控有自戕及傷及他人，接著拿出「辣椒水」對這名人夫噴射，趁其注意力分散時，劉等2員及支援警力所長葉忠木、副所長王世銘、警員楊孟權擁上奪下刀械並戒護邱民送醫救治。

據了解這名人夫最近經常喝酒，動不動就與妻子吵架，據附近鄰居表示，其實人夫不喝酒的時候，就是一個彬彬有禮的大男孩，平時也會打招呼，鄰居也感謝員警及時協助，否則萬一傷及無辜，後果難以想像。

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