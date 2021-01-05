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落實原民土地正義！花蓮吉安35族人獲頒土地權狀「心靈最大慰藉」

▲▼鄉長游淑貞親自出席頒發土地權狀給35名取得保留地權利的原住民族人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼鄉長游淑貞親自出席頒發土地權狀給35名取得保留地權利的原住民族人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所日前於吉安鄉阿美文物館舉行原住民保留地權利回復儀式，吉安鄉長游淑貞，同時也是吉安鄉土地權利審查委員會主任委員，親自出席頒發土地權狀予35名取得保留地權利的原住民族人，並感謝負責原保地業務的公所民政課團隊與土地審查委員的辛勞付出。

鄉長游淑貞對原住民族權益相當重視，為落實原住民土地正義，協助爭取保留地的申請更是不遺餘力。為了加速便民服務，吉安鄉公所依照收件順序，緊密與申請人聯繫，預約前往現勘，期以確認土地地點及範圍後，盡速辦理後續作業程序。鄉公所也說明，由於原住民保留地議題複雜多樣，仍將持續協助辦理土地權利回復，加速行政流程，以縮短族人在申請期程時的等待時間，並協助民眾解決各項問題。

▲▼鄉長游淑貞親自出席頒發土地權狀給35名取得保留地權利的原住民族人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

原住民保留地所有權狀取得相當不容易，法定程序非常嚴謹，必須經過公所受理、會勘、公告、土地權利審查，再經過縣府核定才能辦理登記。

▲▼鄉長游淑貞親自出席頒發土地權狀給35名取得保留地權利的原住民族人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞感謝吉安鄉土地權利審查委員會委員們長期協助逐筆土地現地勘查，不論是山上或平地，有時必須步行數個小時，經常遇到毒蛇、虎頭蜂的侵擾及土石崩落的危險更不在話下，也扮演公部門與民眾間居中協調的角色，排解並克服許多問題，希望獲得權狀的族人能珍惜祖先篳路襤縷開闢的土地，將其世代傳承。

一位剛領取土地權狀的原住民鄉親向游淑貞道謝時說到，原住民保留地是許多族人早年生活、耕作、狩獵的土地，因時代變遷在上一代喪失了土地所有權，原本土地的申請人是媽媽，但在辦理過程中不幸過世了，很感謝鄉公所協助辦理繼承登記，傾聽我們訴說媽媽與土地淵源以及難以割捨的情感，並持續為我們爭取土地正義，才失而復得把祖先的土地領回來，這份感動難以言喻，是心靈最大的慰藉。

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