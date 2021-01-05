　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

（示意圖／Pixabay）

▲她在麥當勞想點餐分享給街友，竟遭店員拒絕。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名女作家法蘭絲（Frances Burscough）去（2020）年年底在利物浦一家麥當勞購買咖啡，見到店外面有名街友，於是詢問店員是否能多買一些餐點給他吃，但沒想到店員卻鐵口直斷地拒絕，讓法蘭絲心生不滿，不僅立馬開車走人，還到對面的肯德基點了一桶炸雞，最後交到那位街友手上。

據《利物浦迴聲》報導，法蘭絲在去年12月28日晚上行經利物浦一間麥當勞分店，由於天氣過於寒冷，她決定使用得來速服務來購買一杯拿鐵，而當正在點餐時，她突然看見一名街友躺在一旁的地板上，身上雖然有個睡袋，但卻還是露出一陣陣寒意。

法蘭絲見狀，決定買一些食物給那位街友吃，於是她向麥當勞店員說：「我可以在這筆訂單中加一個餐跟一杯熱飲給他嗎？」沒想到店員卻是堅決地說不，店員還說：「你不能這樣做，而且我們要求人們不要買東西給他們吃，這會讓他們變得具攻擊性。」

法蘭絲提到，當下自己氣沖沖地開車離開了，並將車開到對面的肯德基，買了一桶炸雞跟一杯熱飲交到街友手上，她說：「當我再次出現時，對方實際上哭了出來，我為他感到難過，我也哭了。」

法蘭絲表示，如果她當時沒有淚崩的話，可能會要求見經理去投訴這件事，事後她更氣得說，自己以後不會再去麥當勞消費，這個品牌應該被公開羞辱。

針對以上的事件，麥當勞發言人回應：「目前沒有任何規定限制向任何客人提供服務，我們目前正在調查這一事件。」

延伸閱讀
深信陰謀論！男子堅信疫苗會改變人類DNA　私自毀損500劑新冠肺炎疫苗
未婚媽廁所產子…驚慌報案「我血便」　警見她呆坐…男嬰泡馬桶已斷氣
葉門7歲男童體重僅7公斤！　全身瘦到剩骨頭…蜷曲病床瀕死

ET快訊
愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　慘遭台大醫生打臉
最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」　苦主：這地方更猛
「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！　正解曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蟲洞身份解密！竟被誤會成「超大黑洞」多年　地球最近入口處曝光

點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

日本增771新冠重症患者…創疫情以來新高！　東京都85％病床已滿

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

醒來房間都是血！人妻嚇壞報案「老公被謀殺」　警發現：他假死

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

各國「混合、延長間隔」接種疫苗　藥廠警告：無證據顯示有保護力

新冠治療又突破！廉價「治頭蝨藥」成希望　療程減半死亡率↓8成

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

蟲洞身份解密！竟被誤會成「超大黑洞」多年　地球最近入口處曝光

點餐給街友遭拒！她怒嗆麥當勞「不再消費」…下秒到對面肯德基

日本增771新冠重症患者…創疫情以來新高！　東京都85％病床已滿

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

美專家曝「2021結束前」無法擺脫疫情！　美2.3億人接種才群體免疫

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

醒來房間都是血！人妻嚇壞報案「老公被謀殺」　警發現：他假死

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

各國「混合、延長間隔」接種疫苗　藥廠警告：無證據顯示有保護力

新冠治療又突破！廉價「治頭蝨藥」成希望　療程減半死亡率↓8成

台南市持續查核豬原料原產地標示！　查1256家次1431件都合格

存股族放心！　金管會：不會通案、個案限制金融股配息

蔡英文賀裴洛西連任眾院議長　盼疫情過後「台美面對面交流」

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

黃珊珊為萊豬嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

獨／75顆石頭「塞爆他膀胱」！超驚悚畫面曝光…家屬傻：要怎麼尿尿

出口大陸大幅成長到14%　國民黨：對岸以經濟手段殲滅台灣

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　遭台大醫生打臉…網灌爆：下架！

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

他瀑布旁自拍急墜108m最後身影曝光

即／台灣也禁入！日本政府考慮全面鎖國

正妹雙手被銬　離奇死在密室中

健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策

英首相三度封城！變種病毒失控

葉門7歲童「體重7公斤」瘦如骷髏

動物園養不起　擬將貓熊歸還中國

少婦染毒！抓起2歲女兒「丟下6樓」

快訊／菅義偉：日本首都圈7日發佈緊急事態宣言

網上分享婚照　意外發現丈夫再婚

狗趴嬰兒身上　他驚覺愛女斷氣崩潰

埃及病患集體缺氧亡！護士絕望「人都死了」

美股今年首個交易日「大跌近400點」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面