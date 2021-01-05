元旦被煙火噴到！他爆氣約談判被放鳥　自拍「對空鳴槍」影片慘了

記者陳雕文、徐愷昕／新北報導

20歲翁姓男子1日凌晨跨完年，在新北市板橋區光復橋下河濱公園放煙火，不料過程中火花不慎噴到一旁謝姓男子，該名男子當場發飆，出手毆打翁男，雙方發生肢體衝突！事後，遭打的翁男心有不甘，又在臉書嗆聲謝男，2人相約2日談判，但因翁男放鳥，謝男遂錄了一段「對空鳴槍」的示威影片想嚇唬他。該影片後來被翁男交由警方處理，謝男因此遭移送法辦。

▲ 謝姓男子元旦當日遭煙火火花噴濺，氣得拿槍逞兇，還對空鳴槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼警方獲報後速至案發現場做確認（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市板橋區埔墘派出所2日凌晨接獲報案稱，有民眾在光復橋下河濱公園持槍聚眾逞凶，經追查得知，原來是20歲翁男元旦當天與人有糾紛所致。

翁男表示，他1日凌晨1時許與弟弟及友人在橋下放煙火，怎料一個不小心，火花噴濺到一旁20歲謝姓男子。謝男當場爆氣，出手攻擊翁男，衝突戰火甚至一路延燒至臉書，雙方又約2日凌晨0時在案發地談判，不過翁男未如期赴約，謝男便請友人拍攝對空鳴槍的畫面，當場傳送給翁男，藉機恐嚇。

翁男因擔心人身安全遭受威脅，遂將影片交由埔墘派出所處理。警方依循相關線索，當（2）日即通知謝男到案說明。謝男到案時供稱該把槍是向友人商借，並拿出「模擬槍枝」想交差，但遭警識破，遂立即坦承犯行，並乖乖交出作案槍枝，訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移請新北檢偵辦，至於槍枝來源，警方表示將持續追查並通知相關人到案說明。