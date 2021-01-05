快訊／北市小貨車擦撞機車！老翁倒地滿臉鮮血…騎士鼻血狂流

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中正區重慶南路與衡陽路口5日上午發生一起車禍！一輛載滿瓦斯鋼瓶的小貨車因不詳原因與一輛機車發生碰撞，機車騎士與乘客當場倒地，現場一度傳出有人受困車底，所幸及時脫困虛驚一場。現場一名80多歲老翁臉部多處擦傷、滿臉鮮血，機車騎士則是鼻樑遭到撞擊，鼻血直流。救護人員獲報到場，趕緊替傷者包紮止血並送醫。警方目前正調閱路口監視器，要進一步釐清車禍原因。

▲▼台北市重慶南路與衡陽路口，一輛載滿瓦斯鋼瓶的小貨車與一輛機車發生碰撞。（圖／記者黃彥傑攝，下同）