老闆發智慧坐墊測心跳呼吸！人資「1句話」讓她嚇歪：上班像坐牢

▲杭州女驚覺老闆發的坐墊有監控功能。（圖／翻攝19樓杭州）



記者邱茀濱／綜合報導

杭州一名女網友日前發文表示，老闆先前送給每位員工一個智慧坐墊，坐在上方不僅可以檢測心跳、呼吸、坐姿外，還能連接電腦玩遊戲，相當新奇。不過，直到某天人資在茶水間對她說了1句話，讓她瞬間幻滅，並直呼「突然有種上班被扒光了的感覺」。

「19樓杭州」網站上，原PO以「怎麼辦，我發現自己被老闆用高科技設備監控了！」為題發文說，她在一家規模不大的科創型公司上班，平時同事關係也都蠻不錯的，老闆是個理工男喜歡搞點黑科技，所以時不時會弄點科技產品回來，去年11月就弄來一批智慧坐墊給每位員工。

坐墊功能不僅能檢測心跳、呼吸、坐姿正不正確等，連坐太久都會提醒需要活動一下，更誇張的是還能連接電腦玩飛機大戰之類的遊戲。原PO指出，老闆要求員工平時都得坐，同時也鼓勵大家偶爾放鬆玩個遊戲，所以下午的時候大辦公室裡還蠻熱鬧的，大家都會扭一下。

直到某日原PO在茶水間巧遇公司的HR，對方竟問她「妳為什麼每天上午10點到10點半都不在工位上啊？帶薪拉屎去了嗎，小心老闆扣你獎金哦！」這讓她瞬間領悟到，原來坐墊上的數據老闆都一清二楚。

「還以為老闆幹嘛要弄個坐墊送我們，搞半天是弄了個監視器嗎...什麼時候在工位上，什麼時候跑開了，什麼時候情緒激動了，老闆那邊所有的數據一手掌控啊。」原PO表示，而且HR還可以監測員工的數據，因此質疑未來是否會被列入考勤啊？

天真的原PO以為坐墊數據只有手機上能看到，讓她瞬間有種被扒光了的感覺，因此感嘆「上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控、被監視的那種感覺，你們懂嗎？這種體驗真的很差。也不是有心要摸魚、要偷懶，但是誰上班能保證每一分一秒都是在認真工作的？」

貼文一出，掀起不少網友共鳴，紛紛留言分享「真的是科技太發達也不好，我們公司就自己搞了個app，監測員工廁所的使用時長，真的是絕了」、「我們公司釘釘，加辦公室監控，簡單粗暴」。

不過，此公司老闆對此出面回應說，這是公司的內測產品，本意是有助於預防辦公室職業病，並非監控目的，更不具備相關的功能，且涉事HR私自傳播測試人員的個人數據屬於違規行為，管理層已給予嚴重警告處分。

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