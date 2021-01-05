　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

老闆發智慧坐墊測心跳呼吸！人資「1句話」讓她嚇歪：上班像坐牢

▲▼杭州女驚覺老闆發的坐墊有監控功能。（圖／翻攝19樓杭州）

▲杭州女驚覺老闆發的坐墊有監控功能。（圖／翻攝19樓杭州）

記者邱茀濱／綜合報導

杭州一名女網友日前發文表示，老闆先前送給每位員工一個智慧坐墊，坐在上方不僅可以檢測心跳、呼吸、坐姿外，還能連接電腦玩遊戲，相當新奇。不過，直到某天人資在茶水間對她說了1句話，讓她瞬間幻滅，並直呼「突然有種上班被扒光了的感覺」。

「19樓杭州」網站上，原PO以「怎麼辦，我發現自己被老闆用高科技設備監控了！」為題發文說，她在一家規模不大的科創型公司上班，平時同事關係也都蠻不錯的，老闆是個理工男喜歡搞點黑科技，所以時不時會弄點科技產品回來，去年11月就弄來一批智慧坐墊給每位員工。

坐墊功能不僅能檢測心跳、呼吸、坐姿正不正確等，連坐太久都會提醒需要活動一下，更誇張的是還能連接電腦玩飛機大戰之類的遊戲。原PO指出，老闆要求員工平時都得坐，同時也鼓勵大家偶爾放鬆玩個遊戲，所以下午的時候大辦公室裡還蠻熱鬧的，大家都會扭一下。

直到某日原PO在茶水間巧遇公司的HR，對方竟問她「妳為什麼每天上午10點到10點半都不在工位上啊？帶薪拉屎去了嗎，小心老闆扣你獎金哦！」這讓她瞬間領悟到，原來坐墊上的數據老闆都一清二楚。

「還以為老闆幹嘛要弄個坐墊送我們，搞半天是弄了個監視器嗎...什麼時候在工位上，什麼時候跑開了，什麼時候情緒激動了，老闆那邊所有的數據一手掌控啊。」原PO表示，而且HR還可以監測員工的數據，因此質疑未來是否會被列入考勤啊？

天真的原PO以為坐墊數據只有手機上能看到，讓她瞬間有種被扒光了的感覺，因此感嘆「上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控、被監視的那種感覺，你們懂嗎？這種體驗真的很差。也不是有心要摸魚、要偷懶，但是誰上班能保證每一分一秒都是在認真工作的？」

貼文一出，掀起不少網友共鳴，紛紛留言分享「真的是科技太發達也不好，我們公司就自己搞了個app，監測員工廁所的使用時長，真的是絕了」、「我們公司釘釘，加辦公室監控，簡單粗暴」。

不過，此公司老闆對此出面回應說，這是公司的內測產品，本意是有助於預防辦公室職業病，並非監控目的，更不具備相關的功能，且涉事HR私自傳播測試人員的個人數據屬於違規行為，管理層已給予嚴重警告處分。

►「新版小棕瓶」直殺5折、特價1990

ET快訊
同業發聲護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀「只會出一張嘴」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老闆發智慧坐墊測心跳呼吸！人資「1句話」讓她嚇歪：上班像坐牢

打瞌睡被吵醒！保全狠持警棍狂敲外送員...頭被打破噴血慘死

16人聚餐「沒付錢」後門開溜！　被抓到反問老闆：為啥不過來收

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

陸三大電信ADR被摘牌　陸外交部：違背美方標榜的市場競爭原則

檢測11次才顯現陽性！大連：14天隔離「升級至21天」

美通過「挺台抗中」國防授權法　陸：解放軍堅決捍衛主權領土完整

「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

訂婚+婚宴共包5600！2大2小參加　新娘罵來蹭飯的：再匯4000給我

老闆發智慧坐墊測心跳呼吸！人資「1句話」讓她嚇歪：上班像坐牢

打瞌睡被吵醒！保全狠持警棍狂敲外送員...頭被打破噴血慘死

16人聚餐「沒付錢」後門開溜！　被抓到反問老闆：為啥不過來收

回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判5年...遭一面倒砲轟：一生毀了

沒人催單！外送員卻「當場淚崩」：怪我來得太晚...真相曝光

陸三大電信ADR被摘牌　陸外交部：違背美方標榜的市場競爭原則

檢測11次才顯現陽性！大連：14天隔離「升級至21天」

美通過「挺台抗中」國防授權法　陸：解放軍堅決捍衛主權領土完整

「中國女間諜」又衝上熱搜！型男議員發文護拜登「被傳中美人計」

快訊／監視器曝光！熊貓外送員「掏BB槍」遭砍　警方也要辦了

47歲《甄嬛》蔡少芬喜曬「鉛筆少女腿」！　網狂讚：娘娘好美

遭爆抄襲漫威…「購票網場次全消失」　《晴雅集》回應：此生無悔

台南仁德空地雜草火警延燒　歸仁警速逮縱火犯嫌送辦

2021首個交易日…美股開盤剛破新高　隨即大跌超過400點

老闆發智慧坐墊測心跳呼吸！人資「1句話」讓她嚇歪：上班像坐牢

台北法院首度模擬國民法官審理家暴殺妻案…2月22日抽籤選任民眾

精品新年賀禮限時登場！Burberry派出牛魔王、Longchamp小萌牛包超Q

南韓油輪遭伊朗強扣　「反海盜部隊」驅逐艦急奔波斯灣

熊貓外送員遭砍「原因曝光」！20歲男點油飯行兇　保全目擊嚇報警

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

大陸熱門新聞

人妻被逼去飯局　喝醉吐血畫面曝

打瞌睡被吵醒！保全持警棍打死外送員

16人聚餐沒付錢！被抓到1句話反問老闆

沒人催單！外送員卻「淚崩」：怪我來得太晚

愛滋男性侵15歲少女　法院輕判遭轟

女老師補課上摩鐵教學！母開門崩潰

老闆發智慧坐墊！她驚覺被監控

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

筷子插蘋果吃！2歲男童摔倒整根貫穿喉嚨

兔女郎動漫展「激情騎」影片流出　嗆網友：沒必要道歉

「中國女間諜」又上熱搜！男議員傳中美人計

更多熱門

相關新聞

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員隔離點保全

杭州新增1例無症狀感染者！　為入境人員隔離點保全

浙江省政府新聞辦29日舉行第五十九場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。據《央視新聞》報導，29日，杭州新增1例無症狀感染者，為入境人員隔離點安保人員。

天氣冷！歐告坐「熱狗墊」暖一下

天氣冷！歐告坐「熱狗墊」暖一下

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

聯結車急剎　鋼板削掉整個車頭

聯結車急剎　鋼板削掉整個車頭

阿嬤切「巨大化蘿蔔糕」！網曝真相：排隊要等超久

阿嬤切「巨大化蘿蔔糕」！網曝真相：排隊要等超久

關鍵字：

杭州坐墊監控

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

台中富王態度急轉彎　店家出面了

富王鴨肉店回到4.8顆星　1星負評全消失

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

黃曉明高調為她慶生　「餵食擁吻照」被挖出

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

台中2000噸透天別墅搬家　屋主砸300萬移屋

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

他手指腫脹呈「杵狀」！醫授1招測：靠攏無縫隙恐出問題

寒流來襲體感急凍3°C　最冷時間點曝

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面