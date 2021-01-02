台男菲律賓遭拘禁暴打、索400萬！警跨年攻堅救出　超慘傷勢曝

記者邱中岳、陳羿妏／台北報導

一名於菲律賓博奕公司任職的台籍陳姓男子2020年12月27日遭人拘禁、毆打，還被勒索900萬披索，折合新台幣約400萬餘元，陳母聞訊後相當焦急，趕緊致電我駐菲代表求助。刑事局獲報後與菲國警方聯手合作，於12月31日、跨年當天攻堅，將陳男救出，將人送往醫院救治。

▲台籍男子於菲律賓工作，遭人拘禁毆打，還被勒索400萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／PTV，下同）

刑事局表示，陳母2020年12月29日致電到我駐菲代表求助稱，其子於27日在菲遭拘禁毆打，並遭勒索新台幣約400多萬元，而刑事局獲報後，經彙整被害事證，通報菲國警署反綁架總隊（AKG）派員協尋搜救，31日掌握到拘禁位置後前往攻堅，順利將陳男救出，並逮捕兩名陸籍嫌犯，目前全案由菲國警方深入調查中。

刑事局指出，初步調查陳男任職於菲國一間博奕公司，27日欲辭職卻遭同公司2人搶劫積蓄，約50餘萬披索，並勒贖900萬披索，折合新台幣約400萬餘元，而陳男遭拘禁期間因被毆打，全身受多處瘀傷，目前仍在醫院救治中，後續將協助其返台就醫治療。

對此，刑事局表示，疫情期間國人在外生活，應經常與在台家人保持聯繫，如遇任何需救難救助或遭到被害等情事，可運用當地代表處緊急專線，或由在台家屬向警方報案，尋求協助。