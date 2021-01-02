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社會 社會焦點 保障人權

外籍油輪27歲船員公海遭砍破肚慘死　我國基於人道救援無管轄權

記者郭世賢／基隆報導

1日晚間6時許海巡接獲通報，科克群島籍「NEW PROGRESS」油輪上一名27歲緬甸籍男船員遭砍傷，國防部出動搜救機、海巡艇前往搶救，將人順利吊掛降落於松山機場，緊急送往內湖三軍總醫院搶救，仍傷重宣告不治身亡，目前油輪停泊在基隆港西岸25號碼頭。海巡署指出，案發地在彭佳嶼北方19浬處，不在我國12浬領海內，並無司法管轄權，我國基於人道立場救援。

▲外籍油輪27歲船員公海鬥毆遭砍送醫不治 我國基於人道救援無管轄權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲外籍油輪27歲船員公海鬥毆遭砍送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國搜中心指出，1日晚間6時10分接獲海巡署通報，科克群島籍「NEW PROGRESS」油輪於新北石門北北東31浬海域發生一起船員鬥毆事件，其中27歲緬甸籍男船員Wai Phy Aumg遭砍傷胸、腹部，導致腸子外露，血壓下降、心跳微弱，申請空中救援。

國搜中心隨即於1日晚間6時14分口頭下令國防部搜救機、海巡艇前往，國防部夜待搜救機於晚間7時32分從國防部松山機場起飛，8時47分完成吊掛，但船員已無生命徵象。晚間9時12分降落松山機場，轉由台北消防救護車送內湖三軍總醫院搶救。另外，晚間8時10分海巡艇抵達油輪附近戒護油輪開往基隆港。

▲外籍油輪27歲船員公海鬥毆遭砍送醫不治 我國基於人道救援無管轄權。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲目前科克群島籍「NEW PROGRESS」油輪停泊在基隆港西岸25號碼頭。

基隆海巡隊2日上午指出，油輪發生事件時，位置在彭佳嶼北方19浬處，不在我國12浬領海內，我國基於人道立場送醫，油輪不是本國籍船隻、船上人員也都是外籍人，海巡署並無司法管轄權，目前也未收到船方請求司法協助，並未派巡防艇前往。

基隆海巡隊表示，船籍國管轄法律依據為《聯合國海洋法公約》第92條第1項規定，船舶航行應僅懸掛一國的旗幟，而且除國際條約或本公約明文規定的例外情形外，在公海上應受該國的專屬管轄。

目前油輪停泊在基隆港西岸25號碼頭，經釐清案發時間是在公海位置，我方沒有司法管轄權處理。據指出，緬男疑被另名船員砍傷，但原因待釐清，衝突發生原因還不清楚。

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