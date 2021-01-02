17歲屁孩「無照借馬3」　夜遊嗆聲反被砸！倒車逃跑還自撞

▲白色轎車車身傷痕累累。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區2日凌晨4時許，一名17歲少年開著借來的馬3轎車上路，行經裕民路與3輛車發生行車糾紛，雙方當街高分貝互嗆，這時有人掏出棍棒，開始猛力砸車，把車窗全部砸破，連後照鏡也被敲掉，一行人得逞後趕緊離開。警方獲報到場，將傷者的同車友人帶回，同時調閱監視器追查其他犯嫌到案。

據了解，17歲的葉姓少年開著白色馬3轎車，載著同齡的陳姓少年，行經裕民路時疑似與人發生行車糾紛，雙方當街爆發激烈衝突，其中1人掏出棍棒，朝著馬3車窗猛砸，把全部車窗都給砸破，後照鏡也被敲斷，地面四散車窗玻璃，馬3車身傷痕累累，動手一方得逞後立刻迅速離開。

警方到場，發現2名少年遇襲後，一度倒車想逃，卻撞到電線桿，2人下車躲在一旁暗巷，其中葉姓少年背部遭到打傷，於是通報救護車將他送醫，同時將另名少年帶回派出所調查。

▲白色轎車車窗被砸破。（圖／記者游宗樺翻攝）

土城分局偵查隊隊長林立人表示，警方於凌晨4時25分獲報，指稱裕民路發生一起行車糾紛，立即派員趕往現場，發現一輛白色轎車遭砸損，全車車窗破裂停在路邊，白車駕駛背部擦挫傷，送往醫院治療意識清醒並無大礙。警方已帶回傷者友人，同時掌握3輛涉案車輛，將擴大調閱監視器查緝涉案人士到案，依公共危險、毀損及傷害罪進行偵辦。

▲土城分局偵查隊隊長林立人表示，警方已掌握涉案車牌，將全力追查犯嫌到案。（圖／記者游宗樺攝）