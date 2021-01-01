殯葬天王傳罹患「腦瘤第四期」！知情人士曝：不樂觀　龍巖回應了

▲李世聰驚傳罹患腦瘤第四期，目前正在接受標靶治療。（圖／資料照）



記者陳韻如／綜合報導

龍巖集團創辦人李世聰驚傳罹患腦瘤！據了解，現年60歲的李世聰罹患神經膠質細胞瘤，為腦瘤第四期，2個月前住進台大醫院接受治療，而目前已開完刀，正在接受標靶治療，但知情人士透露，其情況並不樂觀。

根據《中時新聞網》報導，有知情人士透露，李世聰過去就曾中風過，而一年多年後又復發，醫師當時初判再度小中風，但其身體狀況一直沒有改善，接受近一步檢查後，才發現罹患神經膠質細胞瘤，而據悉，其2020年11月涉嫌挪用公款而到北檢出庭時就已確診。

目前李世聰已住進台大醫院2個月，且也以開刀完畢，目前正在接受標靶治療，但情況並不樂觀。

回顧李世聰的涉案經過，檢調查出，他與劉萍從2013年到2015年間，以公益捐贈名義，多次把龍巖公司款項撥到李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再陸續流入劉萍創辦的福澤慈善基金會，每年度挪用300萬元，幫劉萍繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

此後的4年間，李世聰又多次以龍巖基金會運作需要為由，出售基金會持有的龍巖公司股票，並將部分所得款項，以公益捐贈名義轉入福澤基金會，同樣是以每年度300萬元的額度，挪作劉萍繳稅、健保、電話費等個人支出，總計7年挪用2100萬元。

據悉，檢調2020年11月26日原本要對李世聰進行複訊，但他身體不適告假，直到隔日才現身接受偵訊，如今卻傳出他當時就已確診罹患腦瘤，也讓人不勝唏噓。

不過，對此，龍巖集團表示，李世聰腦部手術後健康狀況良好，目前逐漸復原當中，至於接班計畫也為早就已規劃之世代交替，而至於不實報導，將保留法律追訴權。