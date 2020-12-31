獨／蔡英文心心念念沈一鳴　探望總長母親叮嚀三總「給最好照顧」

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

即將告別2020年，總統蔡英文在今年的最後一天，有2個極為低調的不公開行程。據悉，由於再過幾天就是1月2日，正是黑鷹直升機墜機不幸事件滿一年，她從前幾天就開始心心念念，多次交代身邊的幕僚，一定要去探望已故參謀總長沈一鳴的母親，同時代表國人表達對他的思念跟敬意，因此今天早上一大早，她就前往三總醫院。

陪同總統探望沈一鳴母親的幕僚說，蔡英文是透過沈總長家人的手語翻譯，和沈總長的媽媽互動，過程中蔡英文一直緊握著總長母親的手，直說總長媽媽的手有點冰，因為這幾天天氣太冷，她不斷提醒家人和三總院方一定要注意保暖的措施，也叮嚀消瘦的總長媽媽說，要多吃一點、吃營養一點，並囑咐三總院方要以健康營養的專業評估，給予最好的飲食照顧。

據悉，總長的媽媽向蔡英文表示，她有幫黑鷹直升機事故殉職的8位國軍弟兄誦經，蔡英文則向沈總長的媽媽說，大家都很關心她，希望她一定要好好的。沈總長的媽媽更是向蔡英文表達，新的一年要到來，總統一定更加忙碌，她也希望總統自己要照顧身體。

另外，蔡英文在2020年的「最後一個行程」，則是傍晚來到中央流行疫情指揮中心，逐樓層向堅守崗位的各組別防疫英雄們感謝。由於這兩天剛好是霸王級寒流籠罩全台，蔡英文特別帶了南機場夜市知名的「八棟圓子湯」的花生甜湯，以及巧克力去探班。

至於為何準備這兩項甜品？府方幕僚笑著說，蔡英文覺得防疫工作太辛苦了，今年的最後一天，帶給大家多一點甜蜜，也希望「好事會發生」。

府方幕僚表示，去年的12月31號，開始針對武漢班機採取登機檢疫，因此到了今天，正好是台灣防疫作戰滿一週年，這場防疫作戰打了整整一年，直到今年的最後一天，仍然無法鬆懈，也因此蔡英文才特別要求幕僚，在今年的最後時刻，一定要再前往指揮中心感謝大家，並再次提醒國人，這場疫情的抗戰還在持續中，防疫還沒有到盡頭，一定要持續團結一致，共同打贏這場防疫的漫長戰役。

▲黑鷹殉職將士公祭，總統蔡英文追晉頒發勳章給沈一鳴家屬代表。（資料照／記者林敬旻攝）