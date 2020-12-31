展望2021　陸委會：政府盡最大努力維護兩岸和平

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持12月31日的例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸委員會31日舉行2020年最後一場例行記者會，面對國台辦發言人朱鳳蓮昨日總結兩岸交流成果、提出新一年展望，陸委會發言人邱垂正指出，新一年仍將持續關注情勢變化，盡最大努力維護兩岸和平。他呼籲，對岸應放棄強加於人的政治框架，正視現實。

邱垂正還藉著今年最後一場記者會、「歲末迎新」的機會，向「國人及中國大陸民眾」表達問候，「新年快樂，防疫不能鬆懈，一切平安，順利。」

邱垂正說，2020年對台灣民眾及全世界而言，都充滿了挑戰與考驗，台灣完成了總統大選，全國人民配合政府各項政策，全力抗疫、保護家園，政府致力於參與國際防疫合作，同時堅守立場、維護台海和平穩定、保障兩岸人民權益，捍衛民主，這樣的成績受到國際支持以及民意肯定。

他表示，政府新一年仍將持續關注情勢變化，盡最大努力維護兩岸和平，呼籲對岸應放棄強加於人的政治框架，正視現實，理性看待蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」良性對話基礎，本於善意理解態度，與我謀求和平相處之道，幫助兩岸關係重回正軌。

另針對國台辦發言人朱鳳蓮說，2020年台灣為兩岸人員往來交流設下很多人為障礙，甚至比新冠疫情影響更大，邱垂正回應，中共當局以一中原則作為兩岸互動往來的政治前提，因為台灣不接受其片面的主張，導致這段期間對岸單方面打壓，禁止、破壞兩岸正常交流，所以國台辦的說法是顛倒是非、是不負責任的。

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