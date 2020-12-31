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美女地勤脫下制服到神社賣御守！日航生意慘淡只能外借女員工

記者王佩翊／編譯

新冠疫情重創航空業，許多公司面臨裁員，甚至破產倒閉的窘境。隨著第3波疫情來襲，日本航空（JAL）只好和神社合作，派遣地勤人員前往該處擔任「巫女」一職，讓這些員工至少能在這個寒冬中，有個工作可以溫飽。JAL發布公告後，有超過100名員工報名參加，經過徵選，最終有31人入選，在新年期間替到神社參拜的民眾服務。

根據《西日本新聞》報導，日本神社為了因應新年期間湧入的參拜人潮，通常會聘任工讀生作為臨時人力，擔任巫女一職，不過位於福岡縣的宗像大社2021年元旦將會有「特別的巫女」替民眾服務。因為受疫情影響而航班大減的JAL特地與宗像大社合作，提供現在急需工作的員工一份兼職的機會。

▲▼JAL美女地勤沒工作，只能到神社賣御守。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本航空將女員工派遣至神社當巫女。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼JAL美女地勤沒工作，只能到神社賣御守。（圖／達志影像／美聯社）

JAL在公司內部的初步徵選就已經有超過100人報名，最終有31名地勤人員入選，一行人在元旦至1月11日期間，將會輪班值勤。宗像大社21日舉辦職前訓練，巫女們必須學習在神社內使用的特殊用語。除此之外，巫女們也必須將一共30種的御守名稱與價格全都背熟。

現年24歲的立山加奈現任日航地勤，她在高中時期曾經前往加拿大遊學，此後便立志要進入航空業，大學更是努力學習外語，直到4月終於成功考進JAL集團，並分配至福岡機場工作。怎知剛進公司沒多久，日本就發布緊急事態宣言，原定於羽田機場舉辦的入社式被取消，還被公司要求在家待命長達1個月。立山直到5月才終於開始夢寐以求的機場工作，主要負責辦理國內線的登機手續。

如今立山加奈也在入選的31人名單內，她表示，自從進公司以來，一直把幫助公司增加更多粉絲這件事當作目標，而這個目標同樣也適用於神社。她說，希望透過自己的服務，能夠讓所有來參拜的民眾擁有美好的體驗。

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