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踩到軟軟的！她急甩開...見鞋子變「老鼠產房」嚇哭：還吱吱叫

▲老鼠。（圖／取自Pixabay）

▲原PO的鞋子內有小老鼠。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人穿鞋子前，都不會先查看裡面有沒有異物，一名30歲女網友早上急著出門，怎料一套上鞋子「踩到軟軟的」，接著便聽到「吱吱吱」的聲音，原來，她的鞋子竟變成老鼠媽媽的產房了！害怕老鼠的原PO當時嚇得大叫、大哭，不過她也幽默表示，謝謝大家對老鼠得關心，「我沒有踩死牠們」，一感覺到軟軟的時候就立刻把鞋子甩開了。

原PO在「爆怨公社」上發文大罵髒話，「X的！這是我30歲以來最驚悚的一個早上了！」她今早急著出門，怎料腳才一套進鞋子內，就覺得軟軟的，接著鞋子內還傳出「吱吱吱」的聲音，讓她當場嚇傻，原來她才剛買一個月的鞋子已經變成老鼠媽媽的產房了！

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由於原PO非常害怕老鼠，因此當下立刻把鞋子給甩了出去，「我沒有踩死牠們，什麼血肉模糊、爆漿都沒有，只是套進去，還沒踩」，她還誇張形容，這是她第一次這麼想把自己的腳給剁掉，「那個聲音到現在還在我耳邊圍繞！」原PO坦言，她並不反對老鼠媽媽生寶寶，但是在她的鞋子內真的太可怕，嚇得她在門口大叫、大哭。

▲▼鞋子,不敢拿的臭鞋子。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO嚇得趕緊把鞋子甩了出去。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「看樣子應該是急產」、「看來你鞋子很溫暖」、「天啊！我會昏倒」、「老鼠很識貨」、「真實感受，真的很噁」、「只好收編了」、「本年度最可怕」、「這不能不崩潰！我能知道後來怎麼讓牠們出『育嬰室』的嗎」、「要顧好！牠們會咬自己的孩子」、「嘖！你怎麼打擾人家睡覺」、「米奇不妙鞋」、「我應該也會當場嚇到哭」。

其中還有不少苦主現身，「我懂你的感受，曾經有一對強強在我鞋子裡交配，那雙鞋子跟襪子晚上就丟進垃圾車了」、「我上次也踩到小強，現在穿鞋都要倒一倒再穿」、「我之前是穿了覺得涼涼軟軟的，結果是壁虎」、「我是穿完鞋子時，感覺到大拇指黏黏的，結果是蜘蛛被我壓死」、「我只有穿過躲蟑螂的鞋子，酥酥脆脆、濕濕的」。

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