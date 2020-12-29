　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

明台產險推寵物險「一鍵理賠」　解決醫療費標準不一的痛點！

▲明台產險推寵物險「一鍵理賠通知」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲明台產險推寵物險「一鍵理賠通知」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

家中毛孩生病，醫療費往往花到上萬，市場收費標準常常讓飼主感到混亂，三井住友海上集團明台產物保險宣布與PETZZO的App合作，提供寵物保險線上平台一鍵理賠通知服務，簡化原本繁瑣的紙本理賠申請流程，也合理化收費標準。

透過PETZZO公司提供之App平台註冊並綁定寵物險保單後，至特約寵物醫院就診後可由醫院協助認證並上傳診療單據，經明台產險審核完畢，客戶僅需於線上填寫理賠申請書，即可啟動一鍵理賠通知服務，毋須臨櫃或紙本郵寄辦理，醫院可在完成病歷後直接將個別寵物診斷證明上傳至雲端，讓飼主更能在手機上查看已上傳的診斷證明，並從投保、醫療和理賠進行整合。。

明台產物保險個人保險核保處資深協理李家敏坦言，明台產險自三年前引進日本最新的寵物保險商品設計，但因為缺乏寵物資訊分享平台的基礎建設，影響寵物險長期經營。

目前寵物險在日本投保率已經達到18%，但在臺灣仍不到1%，主要差異即在寵物平台的建立，故藉由本次導入的創新科技，即可克服以下三大痛點。

第一， 動物醫院雲端病歷系統可同時作為寵物保險的核保與理賠參考；透過PETZZO，未來陸續輔導全臺1千多家動物醫院升級雲端系統，建立寵物病歷資料庫。

第二， 合理化醫院收費與理賠標準；透過寵物平台管理機制，逐步讓醫療費用透明化，提供飼主合理的收費標準與保險公司合理的理賠依據。

第三， 寵物健保一鍵理賠通知服務；目前臺灣動物醫院的收據標準不一，容易引起理賠爭議，透過雲端自動傳送，即可同時解決消費者與保險公司繁複的文書申請與查證程序，加快理賠速度。

寵物投保逐漸升溫，保發資料顯示，華南產險的寵物險保費居業者之冠，投保件數排名業者第二。

華南產險推出「若寵物生病、受傷所需的醫療費用沒有理賠次數限制，且無自負額」的投保方案，另保障第三人侵權、寄宿、失蹤協尋、喪葬、重新取得以及旅遊行程取消等費用，深獲消費者好評。

鑒於內部統計，高達八成的寵物險投保都是純種犬貓，米克斯（非純種貓狗）的投保占率不到二成，今年9月再推出米克斯專屬的「米得寵」投保方案，今年12月底前投保此寵物險，每件保單可贈送全家超商禮物卡200元。

ET快訊
氣溫暴跌15度！「血管遇土石流」致命危機　醫：3種人要小心
獨／給27歲五寶爸工作+機車　洗車店大師級老闆身分曝
冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫
機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴有空服員、美甲師
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

明台產險推寵物險「一鍵理賠」　解決醫療費標準不一的痛點！

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

明台產險推寵物險「一鍵理賠」　解決醫療費標準不一的痛點！

立院三讀　替代役男國民年金保費將由「政府支付」

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

剛與富邦簽約　傑斯登大聯盟官網獲最具代表「天使66號」

老公婚後「與媽共浴」！人妻驚覺恐怖真相　婆婆：誰叫妳搶我兒子

85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

三星新摺疊機現蹤？外媒：不支援5G網路

繼曼城後兵工廠也淪陷！後防主力確診隔離　2球員身體不適

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

保險熱門新聞

失扶險沒了還有長照、失智險！　該怎麼買一次看

明台產險推寵物險「一鍵理賠」　解決醫療費標準不一的痛點！

一張表懂車禍調解官要看的單據

永達保經342人進百萬圓桌

15家產險申訴率　國泰拿最低

失扶險停售倒數　業者建議：檢視保單額度、長照險或實支實付買起來！

永達保經再創第一營收近23億　協理年薪520萬內勤年終3~5個月

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

人情保單惹禍！3家人壽被控索賠3千萬　業務員是老婆妹妹女兒

800億卡在南山人壽　尹衍樑急賣高鑫股票？

「保單借款」6大優點　專家這麼說

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

醫生說開刀卻遭拒賠手術險多　國泰友邦各居申訴案比排名第一

更多熱門

相關新聞

米克斯泡爛泥　菊花黑一圈爸氣炸

米克斯泡爛泥　菊花黑一圈爸氣炸

到底跑去哪裡鬼混了！住在中壢的米克斯犬「妞妞」個性活潑，家人每天都會帶牠出門放風2次，一次約半小時之久，可以盡情地放電。沒想到，這天妞妞在回家的路上，突然跑到別人的菜園裡「泡泥巴」，不但弄得4腳全黑，屁屁更是整顆髒掉，畫面讓人不忍直視！

不要玩蟾蜍！汪「吞下肚」狂搖頭

不要玩蟾蜍！汪「吞下肚」狂搖頭

米克斯不跟醜狗玩！自認最帥的人

米克斯不跟醜狗玩！自認最帥的人

阿公拉拔屁孩汪！成長史網笑瘋

阿公拉拔屁孩汪！成長史網笑瘋

整床同花色喵變毛毯　夫妻沒得睡

整床同花色喵變毛毯　夫妻沒得睡

關鍵字：

明台產險寵物險華南產險米克斯

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

陳建州深夜連續道歉4次！

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面