明台產險推寵物險「一鍵理賠」　解決醫療費標準不一的痛點！

▲明台產險推寵物險「一鍵理賠通知」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

家中毛孩生病，醫療費往往花到上萬，市場收費標準常常讓飼主感到混亂，三井住友海上集團明台產物保險宣布與PETZZO的App合作，提供寵物保險線上平台一鍵理賠通知服務，簡化原本繁瑣的紙本理賠申請流程，也合理化收費標準。

透過PETZZO公司提供之App平台註冊並綁定寵物險保單後，至特約寵物醫院就診後可由醫院協助認證並上傳診療單據，經明台產險審核完畢，客戶僅需於線上填寫理賠申請書，即可啟動一鍵理賠通知服務，毋須臨櫃或紙本郵寄辦理，醫院可在完成病歷後直接將個別寵物診斷證明上傳至雲端，讓飼主更能在手機上查看已上傳的診斷證明，並從投保、醫療和理賠進行整合。。

明台產物保險個人保險核保處資深協理李家敏坦言，明台產險自三年前引進日本最新的寵物保險商品設計，但因為缺乏寵物資訊分享平台的基礎建設，影響寵物險長期經營。

目前寵物險在日本投保率已經達到18%，但在臺灣仍不到1%，主要差異即在寵物平台的建立，故藉由本次導入的創新科技，即可克服以下三大痛點。

第一， 動物醫院雲端病歷系統可同時作為寵物保險的核保與理賠參考；透過PETZZO，未來陸續輔導全臺1千多家動物醫院升級雲端系統，建立寵物病歷資料庫。

第二， 合理化醫院收費與理賠標準；透過寵物平台管理機制，逐步讓醫療費用透明化，提供飼主合理的收費標準與保險公司合理的理賠依據。

第三， 寵物健保一鍵理賠通知服務；目前臺灣動物醫院的收據標準不一，容易引起理賠爭議，透過雲端自動傳送，即可同時解決消費者與保險公司繁複的文書申請與查證程序，加快理賠速度。

寵物投保逐漸升溫，保發資料顯示，華南產險的寵物險保費居業者之冠，投保件數排名業者第二。

華南產險推出「若寵物生病、受傷所需的醫療費用沒有理賠次數限制，且無自負額」的投保方案，另保障第三人侵權、寄宿、失蹤協尋、喪葬、重新取得以及旅遊行程取消等費用，深獲消費者好評。

鑒於內部統計，高達八成的寵物險投保都是純種犬貓，米克斯（非純種貓狗）的投保占率不到二成，今年9月再推出米克斯專屬的「米得寵」投保方案，今年12月底前投保此寵物險，每件保單可贈送全家超商禮物卡200元。