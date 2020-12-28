人夫打開電郵看到綠光照　妻哀求：我錯了...離婚後翻臉反告

▲男子拿妻子和其他男人的親密照提告求償勝訴，結果卻被妻子反控侵入電子郵件遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓女子去年和黃姓國中好友久別重逢，雙方密集聯繫出遊，某天林女丈夫從林女的電子郵件中，看到林女和黃男親密牽手、靠肩照，頓時綠光罩頂，控告林女和黃男侵害配偶權，林女哀求撤告「我錯了」、「不想我媽知道」，最後仍離婚收場還要賠錢，林女一怒之下反控丈夫無故侵入電郵，台北地檢署28日起訴林女的丈夫。

根據法院判決，林女在2000年和丈夫結婚，2019年間，透過臉書和國中時期的好友黃男取得聯繫，雙方因工作性質相近，密集聯繫，甚至相約出遊，林女還去黃男家中，幫黃男的女兒慶生，林女丈夫發現林女經常性在外過夜，或是半夜訪友，早就懷疑妻子外遇，某天翻看手機，發現黃男寄了大量和林女出遊照片，憤而訴請和林女離婚，並要林女和黃男賠償80萬元。

▲法院認為照片內容與男女朋友互動無異，判綠帽夫可獲賠配偶權受損4萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法院審理過程中，林女和丈夫達成協議離婚，法官認為，這些照片中，不乏林女和黃男牽手、頭部倚靠肩膀、緊密依偎等，和一般男女朋友相同的親密動作，雖然沒有裸露或其他可證明有發生性行為的照片，但已經侵害了林女丈夫的配偶權，考量3人收入等情況後，判決林女和黃男要連帶賠償4萬元。

而林女雖然在訴訟過程中，一再向丈夫表示「我錯了」、「不想我媽知道」、「我對不起你」，希望丈夫能撤告，但得知丈夫心意已決後，林女決定反控丈夫無故侵入她的電子郵件，以非法方式取得這些親密照片。

▲綠帽夫因為無故侵入妻子電子郵件遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

雖然林女丈夫聲稱，本來就知道林女的電郵帳密，且他是為了找出配偶權遭侵害的證據，從林女手機直接進入電郵APP，並非無故、非法入侵，也一度獲得處分不起訴，但全案經高檢署再議發回，檢察官從林女的電郵登入紀錄，發現林女丈夫是用自己手機，另外輸入帳密進入林女電郵，且即使獲得林女提供帳密，也不代表獲得授權可無限制的隨意瀏覽他人信件隱私，因此依妨害電腦使用罪起訴林女丈夫。

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