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天蠍女友太沒安全感！他霸氣交出帳密　隔天開FB傻了：有必要？

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男女,情侶,夫妻（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO很愛女友，同時也很受不了對方行為。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會相互吃醋，一名男網友為了給女友安全感，便將臉書的帳號、密碼都交給對方，豈料，交出帳密的隔天，他卻發現自己的臉書好友居然只剩下「一個人」、IG的粉絲也只剩下「1」，讓他當場傻眼；而女友則表明「你有我就夠了！你只准看我的動態！」貼文曝光後，不少網友都看傻眼，直呼「太誇張！安全感不是這樣的吧」、「離開吧」。

這名男網友在臉書粉專「靠北星座」上發文表示，他與天蠍座的女友交往半年左右，感情一直很穩定，但對方卻有著「占有慾有點太強」的致命缺點，除了上班時間，都必須陪著對方。幾天前，女友因為真的太沒有安全感，因此提出交換FB帳號、密碼的要求，原PO為了滿足對方，便毫不猶豫的交了出來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

▲女友很沒安全感。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

原PO表示，給完帳密的隔天，他卻發現自己的臉書好友只剩一個人，雖然有點生氣，但還是冷靜的詢問女友，「為什麼要刪我FB好友？」女友則表明，「你有我就夠了！你只准看我的動態！」原PO聽到這番回答，心想反正他也不常用臉書，對方開心就行，豈料再隔一天，竟發現自己的IG追蹤粉絲已從200多變為1。

原PO表示，他並沒有給女友IG帳密，但IG和臉書的帳密一樣，所以就被登進去了，「我真的傻眼，有必要做到這麼誇張嗎？」女友則無辜表示，因為她的前男友會用IG偷吃，所以才會擔心原PO也這麼做。原PO表示，「我很愛我女友，但我真的很受不了女友的行為」，為了和對方交往，連一點點的社交空間都被剝奪，他很心疼女友先前被前男友傷害的遭遇，但他也很努力給安全感了，「希望網友可以告訴我怎麼給天蠍女友安全感，讓她可以多相信我一點。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

▲原PO的臉書只剩下「1位朋友」。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「非常可怕」、「不能因為她作為奇怪而順著做，這就不是愛，你會害了她」、「這應該是心理疾病吧，及早進行諮商和求醫比較好」、「舒服的關係才是對的關係」、「看看能不能溝通吧，不然再愛也是病態」、「她如果自己沒有給自己安全感，你給的再多對她來說都不夠」、「跟坐牢沒有分別」、「這隻是毒蠍」、「基本該給的尊重與交友空間還是必須的」。

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