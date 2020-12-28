疫情升溫　電商民調：超過7成民眾不參加跨年活動

▲疫情升溫，台北101煙火雖照常施放，但為避免群聚感染，不少人不打算參加跨年活動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪菱鞠／台北報導

22日公布再現本土新冠肺炎確診案例後，中央流行疫情指揮中心宣布防疫升級，由於正值準備倒數迎接2021年，各縣市跨年活動辦不辦成為關注重點議題之一，不過根據電商平台於12/21～12/24期間所做民調顯示，在疫情下超過7成民眾今年不打算參加跨年活動，而這份調查共計吸引47,100位用戶參與投票。

在疫情影響下，Yahoo奇摩除透過民調分析民眾參加跨年活動的意願，也發現到許多人雖決定不參加大型跨年活動，但轉而選擇居家自炊家人溫馨相聚、或轉往空曠的戶外迎接新年，因此推升戶外露營用品、氣炸廚具、電火鍋、火鍋湯底、微型投影機等相關商品買氣，Yahoo奇摩購物中心觀察，「便攜微型投影機」銷量年增2倍，無論戶外露營或居家娛樂，小巧輕量、可行動充電、內建喇叭及App可方便觀賞影集、可外接電玩等特性，成為跨年必備夯品。

另外，年末活動需求推升Yahoo奇摩超級商城遊戲電玩品類業績年增6成，尤以「動物森友會版Switch主機」及「健身環」買氣最熱，任天堂35週年限定版懷舊主機「Game & Watch」也相當受歡迎；Yahoo奇摩拍賣跨年必備「桌遊」關鍵字熱搜成長6成，以益智類桌遊最受青睞。

由於氣象預報跨年假期將迎來最強一波大陸冷氣團，預估中部以北低溫只有7、8度，使得小型電暖器在近期也很夯，買氣直線上升。生活市集指出，本月迄今，小型電暖器整體銷量較前月同期大幅成長7倍，以掌心大小的尺寸最受歡迎，例如「日本AWSON速熱暖手寶」近一周曾單日賣超過百個，「REMAX萌寶52℃暖手寶」近一周銷量則較前周成長3倍。另外，造型特殊、主打頸部保暖的電暖器也成為話題新品。

▲東森購物12/28起推出年菜電視特別節目與網路預購，主打名廚年菜組合1,080元起。（圖／東森購物提供）

跨完新年，緊接要迎接農曆新年到來，超商、量販、電商等各通路的年菜預購陸續開跑，東森購物也於12/28起推出年菜電視特別節目與網路預購，以「名廚上菜」為主打，首推CP值超高的「金牌廚神陳志昇金牛迎春年菜組」，多達十道菜，售價1,980元起，還有「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」、「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」、「饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜」，只要1,080元起，就能準備好一桌豐富的年菜，另外，過年圍爐吃好一點，推薦平台上年年熱銷第1名的「阿一鮑魚 牛運亨通富貴年菜饗宴」，全家一起享用米其林三星等級的團圓宴，針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高再回饋20％東森幣，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動，有機會開走Toyota百萬休旅車。