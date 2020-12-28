基隆血滴子！14樓洗鋁窗掉落「御風飛行」爆路人頭...濺血瞬倒地

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓婦人26日上午10時許，行經成功一路時，突然被天上鋁窗砸傷頭部，當場濺血傷勢嚴重，熱心路人見狀趕緊撥打119救援。警消迅速趕抵將傷者送醫。警方初步調查，是14樓某住戶趁天氣放晴洗鋁窗，鋁窗架不慎掉落砸傷婦人，目前傷者尚未提告，賠償事宜目前雙方自行協調中。

▲基隆14樓鋁窗掉落砸傷路過婦人濺血倒地。（圖／翻攝自「基隆光華里長陳世豐」臉書）

林女丈夫指出，案發當時妻子走路行經成功一路，突然被天上掉來的鋁窗砸中，附近熱心民眾見狀，趕緊幫忙報警，並通知他趕到現場，抵達時，妻子已經被救護車載走送到醫院。後來才知道，是該處某大樓14樓的住戶趁天氣放晴，在家裡進行大掃除，卻將鋁窗擺放在花架上，因花架空隙寬大，瞬間掉到下方的採光遮雨架上，婦人試圖拿拖把想撈起鋁窗時，力道掌握不好，鋁窗整個推落砸傷妻子。

林女丈夫說，目前對方有表示會賠償，不過要妻子的傷勢穩定治好，再來談後問賠償問題。

▲14樓某住戶趁天氣放晴洗鋁窗，鋁窗架不慎掉落砸傷婦人，賠償事宜目前雙方自行協調中。（記者郭世賢翻攝）

▲▼14樓鋁窗掉落砸傷婦人。（圖／翻攝自「基隆光華里長陳世豐」臉書）

▲基隆光華里長陳世豐（右1）也到醫院探視關心傷者。

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