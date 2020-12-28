外交部：感謝川普、國會跨黨派支持　《台灣保證法》助軍售、國際參與

▲川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普28日簽署撥款法案，包含《台灣保證法》，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。對此，外交部稍早表示，再次感謝美方行政部門、國會跨黨派友人透過具體行動支持。

川普正式簽署《2021會計年度聯邦政府撥款法》，這項法案包含《2020年台灣保證法》(Taiwan Assurance Act of 2020)的本文，並且匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

外交部表示，前述撥款法案中的「2020年台灣保證法」內容廣泛，包括支持對台軍售常態化，協助我國加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織，另敦促美國國務卿檢視對台交往準則，並對檢討結果，以及《台灣旅行法》執行情形向國會提交報告。

此外，外交部指出，這項撥款法案也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動，有助未來台美日三方持續透過GCTF平台擴大與理念相近國家的專業交流及合作範疇。

外交部表示，感謝美國行政部門及國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係。我國政府也會持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作夥伴關係。