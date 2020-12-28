少女「冥婚」21歲車禍男屍！父母收9萬親自動手：撫養她壓力太大

▲大陸一些地區冥婚現象還是存在。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

一輛車行駛在夜色中，後排3個六七十歲的老人把一名年輕女孩夾在中間。女孩神情呆滯，身上臭臭的，對女孩而言，這是一趟有去無回的旅程。她被辦了一張假的死亡證明，隨後被家人帶去太平間，企圖活活殺死。這條絕命之路上，可怕細節日前曝光。

據《狐極晝工作室》報導，通過梳理發現，在刑事案件中，冥婚涉及謀殺、盜屍等行為；民事案件中，冥婚費用常常成為談判籌碼，用以在爭奪財產時取得優勢。而案件中的逝者則面目模糊，相比擁有獨立人格的生命，這些女人更像工具或商品，被家人用以利益交換。

對於女孩而言，這是一趟有去無回的旅程。她名為陳甜甜，18歲，未滿1歲時在火車站被陝西渭南的一對夫婦撿到，帶回家撫養。她患有先天性腦癱，無法說話，常年臥病在床。夫婦覺得撫養壓力大，找人說媒未果，之後在媒人的建議下，萌生了給陳甜甜配冥婚的想法。

▲冥婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

通過丁勝利等7名中間人，他們聯繫上山西的一戶人家。對方曾趕來渭南洽談，得知陳甜甜還活著，當即開車回了山西。隨後，一位中間人告訴丁勝利，只要女孩死亡，手續齊全且放在醫院太平間，就能聯繫到男方再次來帶走。

次日，丁勝利用2000元（人民幣，下同）買來一份假的死亡證明，並擬了自願配冥婚的委託書，拿給陳甜甜的養父簽字。他湊了3萬元，用其中2萬人民幣（約新台幣9萬元）給了陳甜甜的養父母，剩下的分給其他中間人。

之後，陳甜甜就被養母哭著抱進出租車，踏上這條絕命之路。凌晨1點多，丁勝利等人打算將女孩放在醫院的太平間，任其凍死，幸虧這一切被太平間管理員發現。管理員痛斥丁勝利等人「膽子太大」，把他們趕了出去。

陳甜甜又被帶回車裡，前往山西。凌晨3點半，車子在山西境內遇到臨檢，警察發現異樣，把她救了下來。這是發生在2013年的一起案件，在大陸涉及冥婚的上百起案件中，這幾乎是性質最惡劣的。

據悉，原本要與陳甜甜配陰婚的是一名在21歲時遭遇車禍的男孩，未婚。按照當地習俗，未婚男性死亡後，需要配完冥婚，否則憤怒的靈魂會探訪在世的親屬，帶來各種不幸。

最終，丁勝利等中間人和陳甜甜的養父母被判犯故意殺人罪，處以3到7年有期徒刑。

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