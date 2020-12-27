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營運百年來首次！台鐵2022年「全員統一制服」　明年6月搶先發表

▲▼台鐵,台鐵員工,台鐵局。（圖／攝影師邱家終提供）

▲台鐵員工制服尚無整合設計，整體形象沒有統一。（圖／攝影師邱家終提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵營運百年以來，運務處、工務處、機務處、電務處等制服皆由各處自行辦理採購，各類制服無整合設計，台鐵整體形象沒有統一，也缺乏企業識別。台鐵規劃2022年首次統一制服主視覺並制定整體設計規範，除同仁可穿著舒適制服外，也盼增加員工認同感，提升整體形象。

交通部於12月16日同意台鐵2022年制服可以統一招標，並不限制價低者得標，將以評選方式決定運工機電跟附業中心的新制服，希望能彰顯台鐵改革、突破的活力，同時傳遞親切、友善的服務形象。

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台鐵表示，目前規劃樣衣由投標廠商提供，供評選委員會評選，投標廠商提供之規格可符合本局現場同仁執勤穿著需求，達成夏季透氣排汗，冬季保暖之目標。

▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

▲台鐵規劃2022年全員統一制服主視覺，希望能提升整體形象。（圖／台鐵提供）

此外，由於台鐵現場同仁與一般服務業人員不同，除服務旅客之需求外，還須處理搬運重物等勞動作業，因此要求廠商剪裁要能配合同仁執勤需求，布料需具彈性、吸汗、排汗，穿著舒適透氣，防刮磨不易破，可施展大動作，質輕、快乾、好洗等，不致因動作過大即產生破損等情形。

事實上，由於台鐵員工工作性質相差很多，因此曾針對新制服做過內部調查，運務處著重服裝機能性，主要是因須處理搬運重物等勞動作業、領帶設計也要求注意不易被強風吹動、防寒外套為兩件式可拆卸外套。

工務處建議可設計多口袋工作長褲，布料需具彈性，穿著舒適透氣，防刮耐磨不易破，也盼加裝反光條提升安全性，兩側有口袋能放置隨身小物。

▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

▲台鐵工務處、機務處都反應，新制服設計要有加裝反光條提升安全性。（圖／台鐵提供）

機務處部分，希望新制服防寒外套的活動背心應為羽絨材質，增加保暖度，長褲胯下應抗撕裂、不易裂開、另臨軌服裝需縫製反光條，反光條應雙壓線縫合。

電務處則建議新制服要可防感電火花、並以牛仔布料尤佳。附業營運中心同仁希望未來以褲裝套裝為主，另外帽子要有簡易穿戴不掉落之特性等。

為能符合員工需求，台鐵將要求規劃設計師必須至現場實際參與同仁工作環境試穿體驗、員工試穿體驗，再完成樣衣設計及製作，以貼近員工工作需求。

根據台鐵初步統計，2022年全面更換新制服時，包含未來新進人員，預估人數將達15,305人，台鐵表示，新制服預計明年3月至4月完成公告招標，預計6月新城際列車發表時也一同舉辦新制服發表會，並於2022年依各單位依需求發放。

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