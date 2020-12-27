被美食模型騙進餐廳　店員還嘲諷「呵呵」讓他氣炸

▲他被食物模型騙進餐廳，詢問店員還被嘲諷。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前在街上閒晃時，看見一間餐廳櫥窗上的美食模型，想都沒想就決定進去大吃一頓，不料送上來的餐點卻讓他當場傻眼，詢問店員還得到「呵呵」回應，讓他覺得被騙了，文章分享後立刻引發網友熱議。

原PO表示，前幾天在外面逛街時，看到餐廳櫥窗上放的模型，二話不說決定進去吃爆，結果送來的飯完全與模型不一樣，找店員反應卻只收到『呵呵』回覆。他生氣說，外面又沒有寫，模型僅供參考，「不貴，但覺得被騙了，說好的蒜香，說好的豬肉呢，感覺在吃醬油拌飯。」

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▲網友反應。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片可以看見，餐廳的美食模型，一碗飯上放滿了蔥花與蒜香豬肉，肉塊的量多到幾乎把白飯整個蓋住。原PO實際拿到的，肉塊縮水幾乎變成肉絲，量也只有白飯中間的一點點，模型與實體相當極大。

貼文分享後引發熱議，有網友說「真的是圖片僅供參考」、「買白飯送蔥和肉屑嗎」、「路邊攤還比較實在」、「無法接受，根本不一樣」、「無法放肉塊，肉屑至少放滿啊，顯得很沒有誠意」、「量少可以接受，店員態度不行。」

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