敬酒不成開始「任性揮灑！」　持刀翻桌、砸店釀5人傷

▲2方在燒烤店內持刀鬥毆，桌椅都被翻倒砸毀。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市27日凌晨4時許，新店區三民路一家燒烤店爆發酒後鬥毆事件。2桌客人在店家消費期間，因細故爆發激烈衝突，其中一人拿出刀械揮舞，刺中另名男子後，雙方友人見狀立即上前助陣，還打電話找人來支援。一群人就在店內大打出手，翻桌、砸椅把店家弄得亂七八糟，警方到場發現動手一方已經離開，立即將5名身受刀傷的民眾送醫救治。警方已派員到醫院調查，釐清衝突發生細節。

據了解，2桌客人均不認識對方，在燒烤店用餐、喝酒，直到接近店家打烊時間還在飲酒聊天，期間有2人因敬酒問題，其中一名男子憤怒拿出刀械揮舞，當場將對方劃傷，現場所有人見狀後一湧而上，除了打電話叫支援來，還隨手拿起店內的桌椅當武器，摔斷鐵椅後還拿起椅腳當棍棒攻擊，店內一片凌亂，混亂間再釀4人受傷，

▲警方到場將傷者送醫，並在現場進行調查。（圖／記者游宗樺攝）

遭客人翻桌的店家無奈表示，當時已過打烊時間，原本想說讓客人喝得盡興，「宵夜都快吃成早餐了！」沒想到他們在店內喝一喝，一言不合就動手打起來了，除了桌子被翻倒，杯子、酒瓶也破碎散落一地，只能收拾打掃後，等客人回來結帳。

警消獲報派員到場，發現有5名男子遭利刃劃傷，為避免雙方再次爆發衝突，其中莊男(35歲)、張男(40歲)、吳男(32歲)等3人被送往新店耕莘醫院急救，另外張男(33歲)、劉男(37歲）等2人則被送往慈濟醫院就治，所幸均無生命危險。警方已鎖定3部轎車及2部機車，同時派員到醫院調查，並將其餘關係人帶回派出所，以釐清衝突始末。