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新店灰衣婦紅燈狂拉車門　3歲女兒險被抱走！爸媽一習慣神救援

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市新店區驚傳「開門怪客」！部落客「米菲&米粒MifaMily」20日在臉書PO文表示，當天全家人開車外出，在新店IKEA附近的路口停等紅燈時，突然有一名穿著整套灰色運動服的婦人靠近，猛拉小孩那一側的車門把手並拍打車窗，幸好他們習慣一上車就鎖門，「否則這麼可愛的米菲可能會被抱走。」

新店灰衣婦狂拉車門把手，3歲米菲險遭抱走。（圖／米菲&米粒MifaMily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲婦人試圖打開米菲那一側的車門。（圖／米菲&米粒MifaMily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「上車先鎖車門是對的。」米粒、米菲的爸媽在臉書PO文中提到，當時他們一家人在新店IKEA附近的路口停等紅燈，一名陌生女子突然衝過來，並且試圖打開3歲女兒米菲旁邊的車門，按了喇叭示警也沒有用，女子還是不斷猛拉車門把手以及拍打車窗，無奈之下只好趕快駛離現場。

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「還好我設定上車後一開車，系統馬上鎖門，否則這麼可愛的米菲可能會被抱走。」米粒、米菲的爸媽坦言，之所以選擇說出這件事，是希望大家注意安全，上車一定要把車門鎖好，「如果會經過新店IKEA九閣旅館的人，要小心等紅燈時會有陌生女子來開車門喔。」

至於粉絲建議報案，並請警方去了解婦人是要求救還是另有意圖。米粒、米菲的爸媽表示，事後已經完成報案程序，但還是想提醒一下大家，要稍微注意這位穿著整套灰色運動服的婦人。

▼爸媽已經報警。

新店灰衣婦狂拉車門把手，3歲米菲險遭抱走。（圖／米菲&米粒MifaMily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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