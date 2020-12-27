嘉楠盃全國高爾夫球邀請賽　近300名選手齊聚果嶺

▲2020嘉楠盃全國高爾夫球邀請賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉楠盃全國高爾夫邀請賽畫下完美句點，來自全國各縣市接近300位好手齊聚嘉義參加個人賽及團體賽，頒獎典禮上嘉義市長黃敏惠特別前往祝賀，歡迎大家齊聚嘉義，以球會友、感受嘉義市之美。

黃敏惠表示，嘉義市是畫都、木都、管樂之都，更是熱愛運動的城市，運動賽事來嘉舉辦，一定能夠感受到市民滿滿的熱情。感謝嘉義市體育會高爾夫委員會歷屆主委與市府一起推廣高爾夫運動發展，嘉義市政府也積極提供高爾夫球選手培育平台，包括蘭潭國小及世賢國小是基層培訓重點學校，讓孩子從小接觸高爾夫球運動，了解比賽規則、競賽技巧，培養孩子的興趣，更期待能造就高爾夫球的明日之星。

▲黃敏惠出席 2020嘉楠盃全國高爾夫球邀請賽頒獎典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠也向全國好手推薦第29屆嘉義市國際管樂節，歡迎大家在嘉義市多留幾天，感受管樂的魅力；此外嘉義市立美術館、步行散策，以及嘉義公園、北香湖公園，都是非常值得一遊的好所在。

教育處林立生處長表示，超級精彩的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」剛剛閉幕，讓全國棒球小將留下有笑有淚最精彩的回憶，2020嘉楠盃全國高爾夫球邀請賽也在嘉義畫下完美句點，顯見嘉義市真是運動之城。市府正積極規劃明年的「特色馬拉松」及「教育盃球類錦標賽」等大型活動，歡迎所有熱愛運動的夥伴再次來嘉，在嘉動起來、幸福又健康。

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