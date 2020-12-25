瑪莎拉蒂衝分隔島！罕見「VVV車牌」成亮點　結標價格曝光

記者游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導

台北市信義區松隆路，25日清晨6時許，一位20歲男子駕駛價值758萬瑪莎拉蒂衝上分隔島，直接撞斷路燈桿後卡在分隔島上，所幸車上2人並無受傷。不過瑪莎拉蒂的車牌格外引人注意，因為車牌就是在今年10月才開放競標、代表勝利的「VVV開頭」，而這輛瑪莎拉蒂所掛的車牌結標價格也隨之曝光。

▲信義區瑪莎拉蒂衝上分隔島，VVV開頭車牌引人注意。（圖／記者游宗樺攝）



▲瑪莎拉蒂自撞路中分隔島，車頭嚴重破損。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，年約20歲的男子開著瑪莎拉蒂雙門轎跑車GranTurismo，從巷內開出準備左轉接松隆路，卻疑似恍神未注意路中有分隔島，直接左轉撞斷路中路燈，整輛車車頭嚴重破損。男子肇事後與1名男性乘客自行下車，僅受驚嚇並無受傷。

▲瑪莎拉蒂車牌競標紀錄。（圖／翻攝監理站網頁）

▲勝利VVV、BMW熱門車牌日前公告競標。（圖／公路總局提供）

這輛瑪莎拉蒂車牌VVV開頭，是在今年10月才開放競標，競標價3000元起跳，而根據監理站標售紀錄登記，這輛瑪莎拉蒂車牌決標金額為30000元。

Maserati GranTurismo Sport 資料

新車價：約758萬元

車身型式：雙門轎跑車

動力型式：汽油

引擎型式：自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門

排氣量：4691cc

最大馬力：460hp@7000rpm

最大扭力：53.0kgm@4750rpm

壓縮比：11.25

驅動型式：後輪驅動

變速系統：6速手自排

煞車型式：前後碟煞