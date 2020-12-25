　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

▲亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突，當地28日遭到砲擊。（圖／路透）

▲亞塞拜然、亞美尼亞邊境發生衝突。（圖／路透社）

文／陳舜協

發生於高加索納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡）地區、歷時6星期的戰爭，在俄羅斯強力「維和」下，亞美尼亞與亞塞拜然終於11月初簽訂《停戰協議》。自1991年宣佈獨立、實際附庸於亞美尼亞、未獲聯合國會員國承認的「阿爾察赫共和國」（Republic of Artsakh，又稱為納卡共和國）實質「亡國」，納卡地區鄰近被亞美尼亞族人實質控制區域、原亞塞拜然「失土」重回亞塞拜然管治。

此次《停戰協議》明定俄羅斯派出維和兵力維持納卡地區「自治」至少5年，未實質處理「主權」爭議，但國際社會對亞塞拜然擁有納卡地區主權未有異議，加上納卡地區的戰略要塞城市舒沙（Shusha）已被亞塞拜然控制，面對高度不確定的未來，世居納卡地區及亞塞拜然「失土」的亞美尼亞人，許多決定隨著亞美尼亞軍隊撤離，離去前親手放火銷燬房舍、田產及牲畜，流下不甘心的眼淚。

多數台灣人對遠在天邊的「納卡戰爭」無甚關注，有興趣者也多聚焦「無人機如何影響戰爭型態」等「技術」層面。不過，對台灣人來說，這場早自1990年代、蘇聯解體後就開始的「納卡戰爭」，糾結其中的主權爭議、民族認同及背後大國利益的「政治層面」，更值得深入剖析，且深具「參考」價值。

亞塞拜然收復「失土」的執念

納卡地區住民以亞美尼亞族為主，在蘇聯時期係以「自治州」形式納入亞塞拜然管治，納卡共和國在蘇聯解體、地區權力重組之際以「住民自決」之名宣佈獨立，並在亞美尼亞軍隊幫助下，將納卡地區周邊等亞塞拜然族舊領域納入「版圖」。對亞塞拜然人來說，納卡共和國是「叛離的一州」，近30年來不被國際承認但實質存在，奠基在許多亞塞拜然軍、民死亡及百萬平民被迫離開家園的「屈辱」之上。

質言之，亞塞拜然為了收復「失土」及洗刷過去的屈辱做足了準備，又遇到新冠肺炎（COVID-19）肆虐、美國總統選舉及俄羅斯於此次戰爭初期刻意旁觀等「自助、天助、人助」，才成就亞塞拜然這場勝利。回顧近30年來納卡地區戰事，台灣人當可從納卡戰爭「血的教訓」中獲得不少啟示。

首要的關切當然是亞塞拜然對「收復失土」的「執念」。平心而論，納卡共和國的「主權」雖未獲得世界各國承認，但近30年的「建國」歷史中，包括行政、立法、司法、財政、軍隊等現代國家所需要的政府體制在其管治範圍內運作順暢，被許多國家視為「政治實體」，與其維持經貿、旅遊、文化等民間交流，甚至還設置辦事處。

然而，因其「主權」被國際社會認定屬於亞塞拜然，這些年來亞塞拜然人與亞美尼亞人在納卡及其周邊地區，幾乎每兩年就會發生武裝衝突，雖然亞塞拜然輸多贏少，但始終未宣告放棄納卡共和國實控「領土」的「主權」，加上衝突均局限在其「失土」範圍，國際社會多視納卡地區的衝突為「內戰」，僅能以人道立場介入調停戰火「凍結現狀」。但亞塞拜然始終未忘「國恥」，生聚教訓、厚實國力靜待時機終於一雪前恥並收復失土。

亞美尼亞脫離現實的「政治正確」

亞塞拜然得以收復失土，固然得力於其舉國信念一致及豐沛的石油輸出收入有關，但亞美尼亞政治人物長期以來無力於調整其以礦業、農產、紡織為主的經濟結構，拙於應付勞動力外流、生育率下降等國安危機，為了鞏固支持，每每將納卡未獲國際社會承認形容成「國際社會對亞美尼亞人的壓迫」，將亞塞拜然「收復失土」的軍事行動妖魔化成「種族滅絕」行動。在選舉中屢試不爽的情形下，這種炒作已經成為亞美尼亞人心中的「政治正確」及政治人物掩飾施政不力的擋箭牌。

亞美尼亞政治人物的政治正確，若僅是以「生為亞美尼亞人的悲哀」進行選舉操作以謀取執政權，則「納卡共和國」或可能仍能維持「現狀」一陣子。因為亞美尼亞是《集體安全公約組織》（CSTO）成員國，與俄羅斯是軍事同盟，近30年來納卡地區衝突發生時，俄羅斯總是很快出面調停，使亞美尼亞實質獲益，也讓此次俄羅斯以納卡地區「非亞美尼亞領土」回絕亞美尼亞出兵請求，直到舒沙要塞陷落後，才出面「強力維和」，更加耐人尋味。

俄羅斯對亞美尼亞的「背叛」，早在2018年5月，現任總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）從「抗議領袖」華麗轉身之際就已種下。帕辛揚既無法扭轉政治正確，又脫離現實地以為亞美尼亞是俄羅斯在外高加索地區的不可或缺，將俄羅斯過往支持視為理所當然，爭取歐、美支持、引進投資發展經濟之餘，未給予俄羅斯足夠「尊重」，引來俄羅斯藉不出兵馳援「導正」亞美尼亞，再「強力維和」讓俄羅斯是高加索地區「平衡者」角色獲得各方再次確認。

最可憐的當是在大國博弈與政客操弄中，被迫捲入戰火的平民。無論是早年被迫離開家園的百萬亞塞拜然平民，還是此次流下不甘心眼淚的亞美尼亞人，近30年來被一代一代傳下去，銘記於心的應只有民族仇恨及血的教訓，恐怕難稱得上可以安居樂業，遑論追求美好的生活。

台灣須得到的啟示

回到兩岸的「主權爭議」上。不容否認，兩岸分治70多年後，充滿「自決」思想的「台灣前途由台灣人民決定」已是當下台灣的政治正確，不少年輕人更相信因為兩岸政府體制、理念價值及歷史記憶差異，2,300萬台灣住民已自成「台灣民族」，在心態上，包括官方的政治主張與在中美兩大國之間的現狀，像極了1991年宣稱獨立的納卡共和國。

殘酷的事實是，就算亞美尼亞協助納卡共和國在這些年來贏得衝突的大部分勝利，但這些勝利不足以讓亞塞拜然放棄對納卡地區的主權。同樣的，中華民國在美國支持下，大部分時間隔著海峽維持著局部軍事優勢，但這些優勢自保有餘，同樣也不足以讓中華人民共和國放棄對台灣地區的主權，而北京宣稱的「主權範圍」並不在大部分國際社會引發爭執。

另一個不容否認的，是當下北京的影響力已甚於俄羅斯，綜合國力更直逼美國，仍得尊重俄羅斯為高加索地區「平衡者」角色，反之，雖然美國久居台海「平衡者」角色，但眼下美國能否再次偉大仍在未定之天，但中國大陸的崛起已是不爭的事實。

對北京來說，「百年未有之大變局」的判斷、「不能一代一代拖下去」、「武統台灣」被端上檯面及修飾用語的「國際實力對比深刻調整」，顯露的都是中共解決民族恥辱、主權爭議的決心及信心，接下來的考慮只剩下「條件成熟」。

不過，兩岸爭議與納卡衝突有一根本性的不同，那就是納卡地區與亞塞拜然其他地區民族、信仰、語言及習俗確實不同，許多台灣人仍承認祖先、信仰、風俗習慣來自大陸，不否認「兩岸一家親」。

質言之，兩岸分治是歷史的悲劇，是中華民族積弱的結果，兩岸人民本是同胞，縱然有政府體制、價值認同的差異，只要有一絲「兩岸和平」可能性，政治人物就應本著「謀求人民最大福祉」初心付出百倍努力促成，而非為謀求個人私益，動輒以「卑躬屈膝」、「喪權辱國」操弄民粹，使台海情勢緊張到直逼「武統」邊緣。

台灣人應該好好想想，亞美尼亞人是如何相信政客的操弄，終致在自己放火的家園前流下不甘的眼淚，但納卡地區的亞美尼亞人還有退路。當台海戰火真的來臨時，「台灣民族」又該退向何方？

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機　2021年初進行測試

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機　2021年初進行測試

NBA又有2人染新冠肺炎！　11/24起累計已59人確診

快訊／義大醫院凌晨火警　黑煙直冒！病患急逃竄

英國成功脫歐！1645天大長征落幕　強生創政治生涯最大成就

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎　慘揭為愛下海墮胎史

明起4天好天氣　寒流陪跨年！全台急凍直逼5℃

短髮最適合的「蜜桃捲」顯嫩又活潑　燙起來到明年春夏都好看

寶和會圍堵強索2000萬元　他躲進「羅霈穎靈堂」救了自己

新加坡也有機師趴趴走　他們如何堵住防疫破口？（黃韻如、鄭如韻、賴育宏）

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

英國變種病毒B.1.1.7　首度在德國現蹤

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

軍武熱門新聞

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

俄羅斯傳成功研發「隱形轟炸機」發動機

解放軍：美驅逐艦闖南沙　被警告驅離

台海變內海？　張競：台灣海峽法理地位明確

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

南海衛星照曝光！　解放軍全程跟監「麥肯號」

台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

俄「先鋒」高超音速洲際飛彈　5次試射成功

「如解放軍奪東沙群島」台灣壓力大

陸2海警船駛入釣魚台　接近日漁船

039A元級潛艦生活環境曝光　潛航也會暈船

殲-20將裝「WS-15」發動機　推力大升級！

一戰英雄信鴿　負傷飛40公里救194名美軍

中俄進行第二次聯合空中戰略巡航

更多熱門

相關新聞

制定反壟斷審查　陸平台告別野蠻生長

制定反壟斷審查　陸平台告別野蠻生長

中國大陸網路經濟的野蠻生長時代已經結束了。11月10日，國務院國家市場監督管理總局公佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，將針對網路平台企業採取「平台二選一」、「大數據殺熟」等不正當競爭行為嚴格監管，網路壟斷資本一旦涉及透過數據壟斷、威脅創新和公共安全等情事，將可能面臨被拆分的結局。

2020回顧／中印45年首開槍！亞塞拜然炸飛1000士兵

2020回顧／中印45年首開槍！亞塞拜然炸飛1000士兵

武統降臨　誰將介入台海戰爭？

武統降臨　誰將介入台海戰爭？

北京選擇武統的三種情形

北京選擇武統的三種情形

44天激戰改變地緣政治　土耳其重回高加索

44天激戰改變地緣政治　土耳其重回高加索

關鍵字：

多維TW亞美尼亞亞塞拜然

讀者迴響

熱門新聞

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

BMW臨停家門「猛震40分鐘」！屋主怒曝畫面

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

遭罵毀了AOA！　珉娥情緒失控怒列智珉罪狀

他用瞳孔反射　抓包女友約砲

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面