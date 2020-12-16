多維TW／武統降臨　誰將介入台海戰爭？

文／廖士鋒 李虎門 圖／多維TW提供

美國總統大選拉鋸開票，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）拿下過半選舉人票、接任第46任總統應是大勢所向【更新進度】，美國在歐洲的傳統盟邦有感於「自由主義國際秩序」的重建露出曙光，紛紛致賀拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris），並要求川普（Donald Trump）接受敗選的現實。

這幅景象，看在亞太區域各國眼裏，恐怕更多的是百感交集，因為拜登尚未公佈具體的亞太政策內容。台灣無疑是箇中表現出最高焦慮的一角，畢竟台灣對於美軍會在兩岸開戰時來援的印象，在川普執政後期的多項軍售案、高官相繼來台的系列友台作為中，得到加固，主流媒體與綠營側翼粉專大多也強力支持川普連任。但如今川普敗局已定，如無意外，一個多月後白宮即將易主，台灣此刻最不安的提問，無非是：川普那些友台政策，拜登願意繼承嗎？

美若出兵 利益何在

對於拜登當選的焦慮，核心是能不能持續滿足台灣人對於美國在兩岸開戰時，會來救援台灣的想像問題。從民進黨政府的角度來看，雖然選擇了全面對抗大陸，但民進黨自己也知道，獨力決戰解放軍，被最終攻陷只是時間長短問題，然若引入美國「挺台抗中」，分攤對抗中國威脅的責任與壓力，自是有利民進黨政府遂行「反中」之大業。但從美國立場來看，其實未必願意輕易扛責，決定華盛頓最終入局與否、入局多深，端賴其評估兩岸關係折衝下的美國利益導向究竟為何。

美國在海外的利益，由於血緣、歷史文化、資金技術、資源等諸多因素，一向以歐洲和中東為重，至於對包含東亞在內其他地區的關注，則服膺於美國的全球戰略利益，尤其是維護美國所制定的國際政經規則，乃至於宣揚民主自由等；更具體地放到台海乃至於南海周邊，美國的利益大致可歸納為五種思路。

這五種理由，思維上或偏向現實主義（遏制中共成為區域霸權、「矽盾」、出賣台灣）、或偏向自由主義（藉守護台灣民主進而維護自由主義霸權），但是除了台灣作為籌碼被出賣掉之外，另外幾種思維，其實沒辦法確切給出一旦兩岸開戰美國究竟是否會出兵，以及會介入到何種程度的答案。尤其有幾類思維的終極目的，不必然只有死守台灣這個手段可以達成，幫助台灣本身即帶有風險，很可能導致美國這個燈塔自身的坍塌。

美國涉台的場景一

一旦美國決定不介入，那兩岸開戰發生後，就單純靠雙方的軍事作戰成果來論勝負，結果會怎樣，台灣人都心裏有數；若美軍選擇介入，則會引入新的變數。第一種介入方式可稱為低度介入，內容包含持續對台軍售、台美之間進行小規模軍演、擴大協助訓練國軍、提供台海周邊全方位情報支持等。

事實上，美國已實質低度介入台灣軍事格局多年，只是近期才有較多曝光，包含2019年4月美國在台協會（AIT）首度證實，館址內的派駐人員，從2005年起就包含美國海軍陸戰隊和三軍現役軍人，同年AIT處長也公開參訪台灣的海軍營區，2020年媒體更「不巧」拍到新竹樂山雷達站有美方「廠商」人員進駐；另外美軍與國軍特戰單位每年的「互動操演」（Balance Taper）、「閃光操演」（Flash Taper），以及漢光演習例行露面的美軍觀摩團，都是美方現役軍人來台的慣例。

雖然規模不大，但目前每年到台灣共有多少人次的美軍現役軍人，外界無從得知，只能確定美軍「存在」於兩岸關係中是不爭事實。不過，一來雙方沒有正式外交關係、二來美軍也沒有在台灣有基於條約為基礎的軍事權限，背後更有中國大陸與美國「三公報」的牽制，若依照「現狀」發展，一旦兩岸開戰，美國的軍事介入不會太張揚，很可能仍會集中在外圍支援、不直接介入戰事。

美軍直奔台灣場景二

至於美國如果決定高度介入，則可能遣派軍機軍艦巡弋台海，甚至與國軍有進一步公開的大型演習，「法理化」台灣作為美國盟邦的身分，向台灣正式派駐軍隊並大量部署進攻性武器，後者也等於把1979年以降的美中關係基礎歸零。

按照美軍的全球部署位階，包含「戰力投射根據地」（PPH）、「主要作戰基地」（MOB）、「前沿作戰據點」（FOS）、「安全合作地點」（CSL）等，後兩者因不見得有常駐人員，又稱為「浮萍基地」（Lily Pads），目前台灣跟美軍的海外部署相較，連「浮萍基地」都稱不上。美軍要介入兩岸戰爭，主要的跳板會是美軍的駐日基地。

美軍駐日基地中，最靠近台灣的空軍基地是在日本沖繩的普天間，離台北大約650公里；海軍基地則是橫須賀，離台北超過2,000公里。不過，前國安會秘書長蘇起曾統計，台灣周遭800公里航程不加油的範圍內，美國只有1座機場、45架飛機，大陸是40座機場、上千架飛機，台灣空軍軍機則不到400架。

因此，美國如果決心高度介入兩岸戰爭，除了宣示將協防台灣、具體維持台海「現狀」外，勢必要及早抽調軍力部署於台海周遭，可能的配置，如1996年台海飛彈危機時派遣兩艘航空母艦巡弋台海周邊，將台海「中立化」，或者部署可長期潛伏海底的俄亥俄級核潛艦，伺機打擊渡海解放軍，另外也可能抽調2020年8月已部署在印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的B-2幽靈轟炸機馳援台灣，甚至是美軍印太司令部直接登陸台灣島，全面接防台灣。

只是，這樣一來，中美就會面臨直接開戰的局勢，或勝或敗，都可能是大國生死存亡之戰，尤其，一旦戰爭從局部衝突上升到全面戰爭，甚至是核戰邊緣，後果更是不堪設想。

「捍衛霸權」的雙面刃

美國介入兩岸戰爭如果成功，不論是從自由主義還是現實主義的視角來看，都象徵著美國霸權的維繫，不過美國承受戰爭的風險，在於一旦失敗或將威信盡失，可能會從全球霸主降級為區域霸權，這反映在其後的國際體系秩序，則給予了至少雙極（bipolar）的存在空間。

據美國海軍研究所（USNI）的追蹤，2020年11月9日美軍航母戰鬥群在東亞僅有「雷根」號部署在日本橫須賀基地，而據蘇起的說法，自橫須賀啟程到台灣，需要三天航程，且據知美軍航母接令後，整裝也要費時三天，美軍若要以航母介入兩岸戰爭，從接令到抵達台海，前後至少需要五六天整備。

一個判別美國決策的重要依據是，自由主義霸權及二戰後的自由主義國際秩序，由於受到美國相對權力下降以及川普執政的破壞性衝擊影響，已經面臨極大的鬆動，可以預見拜登主政後的美國利益，將優先修復其國內破敗的基礎建設以及經濟紓困，並勉力縫補被川普撕爛的傳統盟邦關係。因此，儘管拜登上任不能解除中美關係間的結構性矛盾，但至少不會如川普一般，為了勝選或為凝聚支持，而狂打中國牌，中美關係料將回歸相對尋常的競合態勢。

若從更廣泛的政策層面來看，美國對中國大陸的政策也不必然以軍事介入台海作為主軸，因為目前在經貿政策、貨幣政策、科技技術與人才培育方面，美國還是有不少優勢，對美國來說，儘管中美結構性衝突浮上檯面，但相比直接以軍事行動介入台海戰爭，美國仍舊留有相當多低風險的政策應對空間，而此間的操作，或更相符於拜登競選標語「Build Back Better」所示，留待美國內部謹慎「重建」出新的對中國策略，而非兩肋插刀地為誰介入戰事。

日本視線 靜觀其變

試想台海一旦戰起，無論站在北京抑或台灣的角度，首要考慮的便是美國將會如何介入戰局。一如前述，以往美國軍事行動除了硬挺挺直接駛入台海戰場之外，其實還有尋求「在地」盟友支援的方式。

那麼，環繞台海四周與台灣地緣政治利益最密切相關，且與美國霸權利益最休戚與共的國家，非日本莫屬。畢竟，日本國土南端即與台灣經濟海域高度重疊，之間又有個中、日、台釣魚台列嶼等主權爭議。換言之，一旦台海發生衝突，先不論中共能否成功「接管」台灣，日本的國家利益可說首當其衝。

另一方面，美日兩國還有個「美日安保體制」。當初，該體制設置意義是美國對日本一國領土協防之允諾，伴隨冷戰時期為防範美國本土遭受遠東威脅，逐漸加修了「遠東」條款，以及「周邊事態」條款。這為日後美日得以聯合干涉「台灣問題」預留了伏筆。

◆本文節錄至《多維TW》月刊061期 台海戰爭 解放軍戰術全推演。