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馬拉松吐舌頭竟然跑更快！　世新公廣同學搞笑助陣跑者！

▲▼ 。（圖／世新公廣 提供）

▲同學們在終點站呼籲跑者「吐舌頭」跑更快。（圖／世新公廣 提供，下同）

記者蔡名翔／綜合報導

「勇感呼吸」台北馬拉松於12月20日登場，清晨於台北市府前正式開跑，台北市民以實際行動響應馬拉松，作為全球唯一的大規模城市活動，世新公廣系畢業展覽籌備團隊，依循歷屆傳統穿上系上吉祥物「Husky」哈士奇夾克到場加油，在終點線前的最後補給站「南京東路口」舉搞笑標語邀請跑者一起「吐舌頭」跑更快，688位跑者、藝人、議員皆響應，發文「我世新來的」分享情緒真的會激勵行動！

公廣系學生原以為吐舌之樂無人能懂，誰知最後統計竟有高達688位跑者吐舌，用行動證明「真的跑更快！」其中不乏校友：北市議員阮昭雄、藝人梅賢治，皆在馬拉松的最後一哩路，以吐舌之樂，響應學弟妹的應援；梅賢治發文說吐舌運動為他燃起加速的動力，以「我世新來的」作為心得標籤！

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▲▼ 。（圖／世新公廣 提供）

▲本以為沒有人懂，沒想到在現場造成熱烈反響。

2020年不僅許多備受愛戴的人離開人世，大部分的運動賽事也在新冠疫情的影響下停擺，被許多人稱為是「史上最爛的一年」，世新公廣系培育公關、廣告人才將近一甲子，今年相關產業同樣受到疫情影響，讓畢業在即的學生同感焦慮。

在如此「難過」的一年，公廣系的學生決定要為世界帶來正面的傳播能量，因此今年學生以搞笑方式助陣，站在終點線前一補給站。除了想對跑者說：「不遠了，吐舌跑更快」以外，更想用新鮮人的熱情，向世界宣告：「世界再難，吐個舌，我們也會撐過去！」並邀請台北市民，於2021年5月14-16日，到松山文創園區中的北向製菸工廠，一同觀賞以「窺探」為主題的畢業展覽！

▼同學們在終點站拉起布條。

▲▼ 。（圖／世新公廣 提供）
 

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