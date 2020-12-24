意外發現聖誕禮物！他興奮「和女友太有默契」　網6字神回全笑噴

▲原PO到百貨公司買聖誕禮物。（示意圖／記者林悅攝）

記者施怡妏／綜合報導

聖誕節即將到來，許多情侶會相約來場浪漫約會，一名男網友到百貨公司，購買女友喜歡的聖誕禮物，但是忘記女友喜歡的款式，於是請櫃姐查一下購買記錄，結果發現女友上午也到相同的櫃位，購買他觀望很久的香水，意外發現自己的聖誕禮物，興奮直呼「也太有默契」，沒想到卻被網友吐槽「如果沒收到呢？」

該名男網友在PTT板上發文，某天晚上開心到百貨公司購買聖誕禮物，想送女友一直很喜歡的髮香水，但是忘記女友常用的款式是什麼，於是請櫃姐幫忙查詢女友以前的購物記錄，一查後發現，女友居然在當天上午，到相同的櫃位買了他觀望很久的香水，櫃姐還打趣地提醒他「到時候要假裝不知道」。

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▲沒想到女友竟然也在相同櫃位買了聖誕禮物。（圖／翻攝自PTT）

他難掩激動的心情寫道，「意思就是我自己無意中發現我自己的聖誕禮物」，對於即將收到這個禮物，他表示很開心，很期待聖誕節快點到來，「但是變成自己提前知道禮物的內容了呀，這就是跟女友太有默契的缺點」。

貼文一出後，有網友在底下留言吐槽「如果沒收到呢？」引起許多網友大笑，「八點檔劇情要上演了」、「問了一個很深的問題」、「原PO完留言，可能要擔心到聖誕節那天了」、「先幫原PO拍拍」、「我突然有興趣了（置板凳）」，還有不少網友留言「記得回來公布答案」。