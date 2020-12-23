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2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍

▲▼2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

▲王道永續指標線上發表會，左為政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、右為中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄。（圖／中華文化永續發展基金會）

生活中心／綜合報導

時隔兩年，中華文化永續發展基金會在12月21日針對全球首創融入中華文化思維的「王道永續發展指標WDSI排行」舉辦2020線上發表會，結果顯示，重福利、重環保、採社會主義式民主管理的歐洲國家表現最亮眼，稱霸榜單佔據前10名位置，前2名皆由來自北歐的丹麥與瑞典獲得。

▲▼2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

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▲2020王道永續指標排名（圖／中華文化永續發展基金會）

2020WDSI從「全球倫理」、「包容發展」、「環境均衡」3大範疇，設定64項指標來評量全球97個國家/經濟體的永續發展現況，排行前10名依序為丹麥、瑞典、德國、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、奧地利、芬蘭、挪威、英國，亞洲最佳是排行第11名的日本，台灣則維持在第36名，美國退步5名，位居第40名。

▲▼2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

▲不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

因應全球疫情持續延燒，以美國約翰霍普金斯研究中心每日更新的數據，分析全球重要文化圈的Covid-19死亡率，發現基督教文化圈（歐美、拉美、紐澳等57國）每10萬人死亡數竟是儒家文化圈（中、日、韓、港、台、越、新）的58倍；而醫療條件更好的已開發經濟體的死亡率，竟比新興經濟體還高。

2020WDSI發表會現場也舉辦「貧富．病毒．貿易戰」線上論壇，邀請來自不同領域的權威學者，包括政治大學經濟系特聘教授林祖嘉、香港城市大學校長郭位、中研院前副院長劉兆漢、香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年與余紀忠基金會董事長余範英等共同參與討論。

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，王道永續指標WDSI中三大領域的底蘊與文化相關。當遇到Covid-19襲擊時，公衛、醫療等體系固然重要，但不同文化圈中，人的心態及行為也是影響抗疫成效的重要因素。西方文化充分強調個人自由，而儒家文化中除了小我，還有大我利益的考量。他也表示，WDSI結果揭露前20名國家中，有12名為殖民國，只有2國曾為被殖民國（愛爾蘭及南韓），後30名國家則全為被殖民國，顯見「殖民」對於國家發展是一個不可忽略的關鍵因素，值得後續深入研究。

當全球飽受Covid-19肆虐之際，國家的永續成為眾人熱議話題，郭位依據歷年各種重大疫情的發展態勢推論，他認為再過1年，Covid-19死亡率就能降至0.1%以下，所以民眾不要只將眼光放在疫情上，其實每年因環境污染而死亡的人數高達650萬人，這跟王道永續指標所揭露的訊息一樣都值得關注。

同時，郭位發現Covid-19疫情發展較平緩的國家通常做到了2件事：第一是訊息傳播要能忠實反應現況；第二是健康一體化，意指人、動物、環境3者永續經營要平衡發展，也就是中國古人所言：「天人合一。」

▲▼2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

▲儒家文化地區表現中庸。（圖／中華文化永續發展基金會）

鄭永年則認為，Covid-19疫情在歐美資本主義國家蔓延，再次凸顯西方治理已經出現問題，過去中國醫療品質總為世人詬病，但中國的威權管理反而能在第一時間集中醫療資源對抗疫情，民主或專制因而有了新討論，以前國家治理常被二分法畫開，專制與民主只能是對立的兩邊，但當疫情大爆發時，中華文化的中庸或許也能被重新討論。

余範英回應談到，過去世界發展多由西方強權所主導，但現在全球針對西方治理效益或經濟學理論用處，漸漸出現了不同聲音，因此，余範英認為東方與西方不應該一直對立，而要慢慢走向互相包容與接納。其實這就如同WDSI定義的全球倫理－王道的國際關係。

林祖嘉就特別讚許WDSI以64個指標能與超過一百個指標的SDGI（聯合國永續發展目標指標）的相關係數達到0.9，他指出，對照現今全球貿易戰不斷，全球倫理是國家永續發展關鍵要素，在2020WDSI結果中，只有全球倫理平均分數往下降，主因之一是大國以軍售彌補貿易損失、小國增加軍費在區域衝突中增加國安，促使全球興起軍火交易潮，美國排名也因此退步。

▲▼2020王道永續指標線上發表會　不同文化圈新冠肺炎死亡數相差58倍。（圖／中華文化永續發展基金會）

▲自左至右為中研院前副院長劉兆漢、余紀忠基金會董事長余範英、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、政治大學經濟系特聘教授林祖嘉

展望未來，劉兆漢除了肯定WDSI呈現普世價值，也期待WDSI持續精進，他舉例全球已有100多個國家參與「Future Earth：未來地球」計畫，目的是加強科學影響性，並研究如何透過科學為全球帶來永續，劉兆漢便認為WDSI也應該討論科學與AI發展將對永續帶來哪些影響。考量到全球貧富差距的擴大，他建議可考慮將「中產階級」列入指標。這場精采的專題論壇已於12月21日全球線上發表，更多內容與王道永續指標結果均可於計畫網站上取得相關資訊（www.wangdaoindex.org）。

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關鍵字：

中華文化永續發展基金會

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