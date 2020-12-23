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「護國神山」口罩來了！手繪台灣百岳文青風　戴上防疫更有型

▲護國神山口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣百岳口罩。（圖／翻攝自艾司鉄克官網）

記者唐詠絮／彰化報導

防疫佩戴口罩更要有型，彰化國家隊大廠為即將到來的聖誕節及迎接2021年推出一系列討喜的限量版口罩，繼中衛推出「星空雪花/緋紅雪花」系列後，華新也推出兒童雪白星星及成人-冰藍雪花，今天「艾司鉄克」推出手繪風的「護國神山」台灣百岳，溫暖又有型的文青風，勢必也將成為口罩愛好者的收藏名單之一。

▲護國神山口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲中衛雪花口罩。（圖／翻攝中衛臉書

讓口罩迷引頸期盼的CSD中衛聖誕節雪花口罩，延續去年雪花球魔幻神秘風格，今年「緋紅雪花」以酒紅色為基調，大玩時尚「Tone on Tone同色系搭配法則」。緋紅布面上，飄落著不同明度和亮度的同色系雪花，若隱若現，呈現出低調奢華的時尚感，即使在非聖誕季節配戴，也毫無過季感。果真一推出造成搶購熱潮。

▲護國神山口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣百岳口罩。（圖／翻攝自艾司鉄克官網）

而「艾司鉄克」為迎接即將到來的聖誕節，在口罩上印企鵝家族、聖誕紅等圖案，讓口罩更有節慶氣氛，雙11前於東森購物網搶先上架後，已吸引不少消費者下單搶訂。

如今「艾司鉄克」再推出以玉山為主題將山岳手繪刻劃在口罩上，紀念著這一年台灣成功地對抗新冠疫情年代，包裝也跳脫以往的制式包裝，將百岳口罩裝入以玉山為主題喜氣紅「登峰造極」及大地綠「湖光山色」精美信封，不但很吸引山友，也讓許多人都很心動。

▲護國神山口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新聖誕口罩。（圖／翻攝華新口罩觀光工廠臉書）

另外華新則限量推出聖誕限定款「成人款-冰藍雪花、兒童款-雪白星星」，週六日在觀光工廠限量開賣，其中成人「夢幻紫、紫冰晶」與兒童平面口罩，一盒30片250元，大黃蜂、彩虹小馬及柯博文等卡通系列，一盒390元，全部年終最低回饋。

▲護國神山口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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