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花蓮聖天宮連3年認養路燈　愛心點亮宮廟週邊5條街

▲聖天宮管理委員主委賴雲潤到花蓮市公所，捐贈5萬元認養路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

聖天宮管理委員主委賴雲潤到花蓮市公所，捐贈5萬元認養路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市「2020年路燈認養」活動開跑，花蓮聖天宮管理委員會連續第三年認養50盞路燈，市長魏嘉賢頒贈感謝狀，感謝聖天宮為花蓮鄉親點亮回家的道路，也為市公所的電費負擔盡一份心力，並邀請民眾一同來響應。

花蓮聖天宮管理委員主委賴雲潤及管委會成員21日到花蓮市公所，捐贈5萬元認養路燈。這也是聖天宮連續3年響應認養路燈活動，每年皆認養50盞，點亮進豐街、商校街、明智街、明心街等宮廟周邊街道。

鑒於之前因路燈不亮而發生一起不幸的社會事件，市公所希望匯集大家的力量，確實點亮每盞路燈，讓憾事不要再發生。感謝管委會持續每年認養路燈，也感謝聖天宮及關聖帝居的護佑跟加持，保佑花蓮市不管遇到多大的災難，都能順利的度過。

▲聖天宮管理委員主委賴雲潤到花蓮市公所，捐贈5萬元認養路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢致贈感謝狀。

聖天宮主委賴雲潤表示，很榮幸有這樣的機會為花蓮市服務，在廟裡也有提供點光明燈，但這是屬個人祈求一條平安回家的路，而花蓮市的路燈也很重要，是市公所要提供給所有市民一條平安回家的路，所以聖天宮盡棉薄之力來認養路燈，希望各扶、慈善單位一起共襄盛舉，讓花蓮市更好。

花蓮市公所自2017年起推動認養路燈做公益，自推動以來陸續受到許多企業、民間團體、愛心人士的響應。

魏嘉賢表示，認養路燈是一種善行，讓路燈在夜晚保持明亮，提供民眾安全保障，指引每個人回家的路，也等待晚回家的那個人，同時還可減輕政府財政負擔，十分感謝各界熱心響應。

花蓮市公所表示，路燈認養1年1期，1盞費用1千元，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，認養路燈的繳費收據可作為所得稅扣繳捐贈之用，有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或親至花蓮市公所財政課辦理。

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