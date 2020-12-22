撞前畫面曝！台74線火燒車...男子成焦屍　目擊者122字還原現場

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台74線21日晚間6時許發生一起火燒車事故，事發當時劇烈的火勢、濃煙，讓路過的民眾都嚇壞了，而其中一名駕駛也當場被燒成焦屍。對此，根據目擊者表示，「有先看到車子緊貼內側護欄暴衝，發出巨大摩擦聲響還帶濃煙，感覺像是已經失控。」

▲台中台74線火燒車釀1死1傷。（圖／記者白珈陽攝）

這起事故發生在21日晚間6時許，事發當時一名男子駕駛銀灰色自小客車，行駛在74快速道路，但之後卻與前方一台白車發生碰撞，而撞擊過後兩車起火燃燒，前方白車的戴姓女駕駛驚險逃出車外，但後車的男駕駛則當場被燒成焦屍。

▲台74線火燒車，目擊者還原現場。（圖／網友Rbin Hu提供）

此外，根據目擊者表示，「事發之前，先是看到男子駕駛的車子停在內側車道不動，而經過的來車看到後紛紛閃避，原以為是爆胎故障停下，沒多久又看到車子慢慢移動滑行。」而目擊者也提到，「車子之後又突然緊貼內側護欄暴衝，發出巨大摩擦聲響還帶濃煙，車子直到撞到前方白色轎車後才停下，但輪胎持續燒胎，感覺像是已失控。」

▲台74線台中段火燒車。（圖／網友尤秦紫提供）

對此，警消獲報後，中山、東山分隊出動消防車5輛、救護車2輛、消防人員20名，由中山分隊分隊長曾俊源帶隊前往搶救，而到場之後後車駕駛已經燒成焦屍明顯死亡，另名自行逃出的戴姓駕駛送醫後並無大礙，而至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查釐清。

▲台74線火燒車，男駕駛當場燒成焦屍。（圖／記者白珈陽攝，下同）

