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你去過這家洗浴場嗎？　大連新增8本土病例　急尋「親密接觸者」

▲▼醫護人員為了疫情忙碌。（圖／CFP）

▲大連新增8個本土病例，醫護人員緊急排查接觸者。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸又出現本土新病例，據遼寧省衛健委網站今（22日）消息指出，12月21日0時至24時，大連市新增2例本土新冠肺炎確診普通型病例，另增6例本土無症狀感染者。據了解，兩名普通病例患者曾到超市、洗浴場所，大連市政府緊急擴大檢疫密集接觸者。

微信公眾號「大連發佈」發佈消息，大連市一口氣新增8個本土確診病例。據官方資料顯示，首先發現兩例普通確診病例，其行動軌跡十分複雜，曾去過菜市場、洗浴場等人群密集地方。外界憂心，這些公眾場合傳播感染效力特別強。

大連市政府高度戒備，首先針對重點地區人員深入排查，發現6人核酸檢測結果呈陽性，經診斷均為無症狀感染者，已轉運至省集中救治大連中心隔離治療，並且持續對密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行全力排查，實施集中隔離醫學觀察。目前全市累計報告新冠肺炎確診病例5例，正在實施醫學觀察的本地無症狀感染者12例。

▲▼疫情時的中國標語。（圖／CFP）

▲大陸嚴防本土疫情再起。（圖／CFP）

微信公眾號「健康廣東」今最新消息指出，12月21日0-24時，全省新增境外輸入確診病例3例，廣州報告2例，分別來自緬甸和贊比亞；深圳報告1例，來自日本。

新增境外輸入無症狀感染者7例，廣州報告3例，2例來自肯尼亞，1例來自緬甸；深圳報告4例，3例來自俄羅斯，1例來自美國。以上均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

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