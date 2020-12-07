Mac掉公車上！調度員竟侵占想洗白　永和店員見「失竊模式」報警

▲男子拿著蘋果筆電進到永和一間專賣店，向店員表示筆電突然打不開，需要幫忙解鎖。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名公車站調度員發現乘客遺失的蘋果MacBook送到場站，竟意圖侵占，一見打不開拿去蘋果專賣店想重灌。但機警店員發現上頭顯示「遺失模式」，直覺有異，聯繫上失主後報警處理。對此，嫌犯辯稱，只是想打開電腦進而聯繫失主歸還，但檢警跟法官都不採信說詞，如今被判罰6000元。

《東森新聞》報導，男子拿著蘋果筆電進到永和一間專賣店，向店員表示筆電突然打不開，需要幫忙解鎖，在留下資料後，就在店內四處閒晃，看似沒有異狀。

過沒多久，店員開啟電腦後，卻是顯示「遺失模式」，確認筆電不是男子的，聯繫上失主後報警處理。警方到場將男子帶回警局，還發現他原本填寫店家收費單的名字是假名，依法送辦。

▼機警店員發現Mac是「失竊模式」，立刻報警逮人。（圖／東森新聞）

嫌犯在警方偵訊時不斷行駛緘默權，直到出庭時面對店員證稱他要求重灌筆電，被認定有侵占嫌疑，他辯稱沒這回事。警方查出男子在巴士公司的場站擔任調度員3年，但他向公司有一套說詞，解釋是要先解鎖電腦，來查明失主的聯絡方式，以利後續歸還。

不過，檢警及法官都不採信男子的說詞，認定他犯罪，法官痛批他素行不佳還不知悔改，判罰6000元。而男子過去曾涉及毒品案被送辦，也曾機車違規懸掛他牌，半路遇到警方取締，不僅謊報哥哥身分，還辱罵警察遭逮送辦，被依侮辱公務員罪判拘役30天，及偽造私文書罪判刑3個月。

對此，事發巴士業者回應，遺失物很容易出現爭議案件，他們會查當時的紀錄，比對和失主陳述的狀況是否一致，再來做判斷。