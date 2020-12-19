影／連日本也失傳的技法！台南「信二竹店」百年工藝傳4代

▲在地匠人！台南「信二竹店」百年工藝傳4代，包管竹技法連日本也失傳。（圖／中華文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

文化總會長年挖掘巷弄在地「匠人」，近推出第27支《匠人魂》影片，紀錄台南府城碩果僅存的工藝百年老店「信二竹店」，其中的包管竹技法連日本也失傳，在此已傳承至第4代，堅持「轉型不轉行」。文總副會長江春男日前更特地南下，贈與王壬煇師傅一面「匠人魂」錦旗致敬。

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▲文總特地南下，贈與王壬煇師傅一面「匠人魂」錦旗致敬。（圖／中華文化總會提供）

在傳統工藝大量被機械工業取代的速食風氣下，王壬煇師傅多次「轉型」，卻從未想過「轉行」，他認為「哪有什麼夕陽產業？只有夕陽心態而已」；又說，「要說我們店的故事就一個，也沒第二個了，就是傳承四代而已。」

故事得從清末說起，王壬煇的祖父王傳豹當時埋首竹藝，遠赴日本交流學習3年，在1907年創立了「福泰竹店」，首批青綠的桂竹扛來，選材、脫水、去稜、測量、打洞⋯等，第一張椅墊便這麼成形了。他說，後來祖父膝下的三兄弟分家，他的父親王火曜以自己日本名字「信二」為名創立新的竹店，從此開啟了信二竹店的百年之路。

▲王壬煇師傅多次「轉型」，卻從未想過「轉行」。（圖／中華文化總會提供）



王壬煇表示，當他做學徒熬出頭接下竹店時，竹傢俱已受到塑膠製品的影響，原本府城內密集的竹店商號逐漸萎縮，僅剩下十幾間，為了因應時代的變遷，他將經營的重點由內場重新轉往外場，製作各種竹材架構，用在花圈架、牌樓、式場門面等，讓花店插花佈置，店裡生意開始有起色。

而這個轉型延續了十幾年後，再次受到挑戰，他又學起繪製設計圖，改作室內的展場架構設計，那些年國際蘭花展和新光三越都有他的作品，他說，「我多次轉型不轉行，從來沒有離開過我的本行。」

▲王壬煇表示，竹製家俱與工藝在台灣已經很少人在做，而台南市區也只剩下信二竹店堅守這份工藝。（圖／中華文化總會提供）



王壬煇進一步表示，竹製家俱與工藝在台灣已經很少人在做，而台南市區也只剩下信二竹店堅守這份工藝，很多竹製技法在世界都已失傳，尤其是「包管竹」傢俱的技術，在日本已經沒有了；而中國竹藝技術也和台灣大相逕庭。他強調，最大的不同在於日本的職人精神，中國的原始技術著重於型，「而我們是著重於線與美」。

▲▼台南「信二竹店」百年工藝傳4代，包管竹技法連日本也失傳。（圖／中華文化總會提供）





被問到有無接班人？王壬煇說，「有！我第4代接班了，我是因為我們店的歷史久不敢放棄吶！」或許和竹子有著命定的緣分，他的兒子王升南在大學時主動向父親提起想學竹藝的事，「那就學學看，頂多我以後收收不做而已」。

▲台南「信二竹店」百年工藝傳4代，包管竹技法連日本也失傳。（圖／中華文化總會提供）

雖抱著無為心態，但在老師傅王壬煇的經驗傳授下，王升南在2013年的8月用一張竹椅交出合格成績單，近年來信二竹店先後有了部落格和臉書，店內的產品也從居家生活延伸到文創、宗教，縮小比例的竹傢俱變成擺飾，或是製作神明背椅、鑼鼓架等，王任煇期待，信二竹店百年技藝4代傳承，兒子能超越。