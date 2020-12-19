臺中期間限定浪漫夜！耶誕水舞燈光秀絕美吸睛　11米紅色彩結耶誕樹蒐集祝福

▲臺中歡慶2020耶誕節，推出與耶誕燈飾結合的華麗水舞秀。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

在臺灣迎接即將到來的2020耶誕節好幸福，相較於其他國家寒冬中不斷攀升的新冠肺炎疫情，臺灣因全民防疫落實徹底，全臺各地仍能陸續舉辦熱鬧繽紛的耶誕盛會，濃濃的節慶歡樂氛圍溫暖著每個人的心。其中臺中市政府推出的「2020臺中好YA誕」慶祝活動更是精彩，選在柳川打造全國唯一的耶誕水舞燈光秀，華麗震撼，讓人一秒都捨不得眨眼；在火車站前則有應景的巨型11米高耶誕樹，照亮遊人的觀賞興致；散步至不遠處的綠川，還能見到美麗的神秘白馴鹿在河道中駐足，場景相當夢幻。當夜幕緩緩降下，正是水舞、燈光、音樂和市集交織的熱鬧時刻登場，來臺中就能親身體驗有如美夢成真般的耶誕夜。

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▲耶誕節期間，除了美麗的神秘白馴鹿，臺中柳川、綠川和火車站周邊隨處可見繽紛燈飾，節慶氛圍濃厚。



耶誕季的寒冷冬夜裡只想窩在家裡？那可是會錯過太多有趣的事情，穿暖並戴上口罩到臺中參加「2020臺中好YA誕」吧！在柳川能用雙眼捕捉全國唯一、動感十足的耶誕水舞燈光秀，讓那隨著音樂、色彩不停變動模樣的水舞，激起你心中的過節熱情。即日起～12/27，17：30～21：30每半小時一場表演，抓準時間、按下快門，就能留下一張張浪漫美照。逢週五、六、日當天第1場次更加碼推出震撼版水舞秀，當七彩水柱噴向12公尺的高空，幸福感也跟大噴發，讓人忍不住驚嘆太壯觀、太好看了。

▲2020耶誕節期間，臺中柳川沿岸布置七彩燈飾，沿河漫步場景非常浪漫；每半小時還會有精彩水舞表演。

柳川不只有水舞秀，沿岸更以燈飾表現臺中在地產業山海特色，打造成一處「歡樂奇幻遊樂園」，入園即可暢遊全臺中著名景點、看見各城市專屬吉祥物，包含代表海線觀光的「來虎與奇幻白海豚」，呈現后里薩克斯風的「歐米馬與魔幻吹雪」、象徵興中糖果街的「虎爸與幸福柺杖糖」、展示臺中花卉的「樂虎與魔術耶誕襪」，以及大展糕餅文化的「虎媽與驚喜大禮物盒」，各個特色鮮明。走逛柳川時，還可以試著找找隱藏版燈飾「臺中HO HO HO」，和忙裡偷閒的耶誕老公公一起喝杯道地臺中珍珠奶茶。

▲柳川旁有代表臺中各地產業的特色燈飾，模樣可愛。上圖為代表海線觀光的「來虎與奇幻白海豚」，下圖為象徵興中糖果街的「虎爸與幸福柺杖糖」。

想到耶誕節，絕不能缺少的主角就是「耶誕樹」，樹上滿滿的繽紛裝飾，樹尖一顆閃亮星星，就是黑夜中最吸睛的存在。高11米的主樹「禮讚之樹」就矗立在臺中火車站前，由在地工藝家蕭明瑜以9,999朵紅色彩結打造而成，每一朵紅色彩結都代表一個最深的祝福，希望每一個受新冠肺炎疫情影響而生活艱辛的人，在2020年尾聲能邁向好的結束，未來的日子裡眾人持續團結一致、成為彼此守護的力量；也將幸福久久、健康久久、快樂久久、愛情久久等各種永恆的祝福獻給全世界。在「禮讚之樹」前收集滿滿好運氣後，一旁還有可愛溫馨的雪景小屋，和朋友、家人或愛人一起逛逛耶誕市集，有他們的陪伴就是最令人感激的耶誕禮物。

▲臺中火車站前的耶誕樹以9,999朵紅色彩結打造而成，每朵彩結都蘊含祝福。



平時就是觀光休閒好去處的綠川水岸，耶誕季節變身一座魔法森林，神秘而獨特的魔法神獸就潛藏在森林中，高達4公尺的「神秘白馴鹿」燈飾輕巧地站在河道水面上，河面上映射出如夢似幻的倒影，腳下煙霧繚繞襯托出銀白馴鹿滿滿仙氣，彷彿一個眨眼牠就會消失在眼前。傳說看見白馴鹿就會心想事成，在水霧以及鐳射燈光之中，一定要用鏡頭記錄下如此夢幻場景，橋墩上、水中棧道都好拍。水岸廊道沿途還有許多華麗燈飾，保證遊客看得眼花撩亂、目不暇給。

▲臺中耶誕季期間綠川變身魔法森林，高達4公尺的「神秘白馴鹿」神獸靈氣現身水道上，水面還可見投射臺中好YA誕字樣。

▲璀璨的耶誕燈飾點亮臺中夜晚，美麗景致非常適合在河邊步道與親朋好友一起散步欣賞。

即日起到臺中柳川、綠川和舊火車站前體驗城市夜晚極致的浪漫情調，耶誕節期間限定的活動只到12/27止。

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