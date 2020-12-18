罷王三階出擊官方宣傳片上架　12/20「貪食蛇機車遊行」

▲罷王三階出擊官方宣傳片「找回一個沒有宇的中壢」上架。（圖／罷王總部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇行動已進入到第三階段，將於明(2021)年1月16日進行罷免投票，距今已不到30天。罷王總部於官方YT頻道上架「找回一個沒有宇的中壢」宣傳片，強調這是罷王總部唯一的一支官方宣傳片；而為展現出罷王的決心和毅力，罷王總部於20日（週日）下午2點舉辦罷王貪食蛇遊行，呼籲中壢市民參與展現罷王的力量。

罷免王浩宇行動發起人唐平榮表示，「找回一個沒有宇的中壢」這部宣傳片，主要是想喚醒中壢人，不要再被社群媒體給束縛了，放任一個慣性造謠的議員隨意帶風向製造事端。也希望看到這部宣傳片的中壢選民，在明年1月16日站出來為中壢做對的事。

罷王總部執行長邱仁德表示，總部在第三階段投票前，會有一連串的宣傳活動，不管是空軍或是陸軍，都已經規劃好要開始執行。這部宣傳片的上架就代表著我們總攻的開始，浩剿（號角）已經響起，大家會展現出罷王的決心和毅力，直到代表錯誤價值的議員被罷免為止。也呼籲中壢市民參與總部在20日（週日）舉辦的罷王貪食蛇遊行活動，一起向外界展現我們罷王的力量。

罷王總部也預告，後續直到投票日還會有一連串活動，除了「貪食蛇機車遊行」、明年的大型造勢活動等，亦會在民代、地方人士、團體支持下，持續舉辦多場說明會，目前確定將會有15場。

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