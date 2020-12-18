高雄19歲女教唆男友殺母！一刀刺頸爆血亡　判15年6月定讞

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市19歲鄭姓女子不滿媽媽阻饒她與韓姓男友交往，便與韓男計畫在菜市場將母親殺死。經調查發現，鄭女教唆男友刺殺母親，甚至連父親都在死亡名單上。高院二審分別判鄭女15年6月徒刑、韓男13年8月徒刑，案經上訴最高院被駁回定讞。

19歲的鄭女2019年7月透過網路結識20歲韓姓男子，但鄭女家教甚嚴，雖然在臉書上與男友公開示愛，卻多次被46歲王姓母親阻饒，因此與男友計畫殺人，兩人再遠走高飛。

2019年7月13日凌晨，鄭女陪媽媽到高雄市大社果菜市場買菜。韓男一路持刀尾隨，見時機一到便跳出想搶走鄭女，發現王婦阻饒後一刀刺進對方的左頸，導致王婦大量出血身亡。

▲鄭女以分手為由，逼迫韓姓男友殺母。（圖／翻攝IG）

▲大社凶殺案現場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢警調查，鄭女及韓男認為王婦管教嚴格，每天都檢查手機聊天紀錄，讓兩人難以交往，而鄭女也以分手為由逼迫韓男殺母，並將父親列入殺害名單當中。

法院審理期間，鄭女及韓男當庭坦承犯行，直呼「知道錯了」，韓男也寫下悔過書，死者家屬選擇原諒，不想兩人被判死刑或無期，希望她們早日回歸社會。因此，一二審輕判，依共同殺害直系血親尊親屬、殺人罪，判鄭女15年6月徒刑、韓男13年8月徒刑。

鄭女不服上訴三審，主張犯案時行為時辨識行為能力降低，希望可以減刑，但最高院法官認為鄭女可清楚執行計畫，不斷提醒韓男躲避、不要被發現，可見思考能力正常，因此駁回上訴。

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